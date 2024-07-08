Кількість загиблих і постраждалих сильно збільшилася: рятувальники шокували деталями

Унаслідок російської ракетної атаки на Україну постраждали щонайменше 140 осіб.

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В Україні зросла кількість жертв унаслідок ракетної атаки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

В Україні раптово збільшилася кількість жертв і постраждалих унаслідок ракетної атаки 8 липня. Деталі розповіли рятувальники.

Російські ракети вбили всього 33 людини і поранили 140 осіб. Однак кількість постраждалих і загиблих може збільшитися, адже рятувальники досі розбирають завали.

Серед загиблих 22 людини в Києві, 11 - у Дніпропетровській області. Також зазначається, що 74 поранені в Києві, 2 людини - у Київській області, 64 - у Дніпропетровській області.

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Відомо, що рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 11 осіб у Києві та 8 осіб у Дніпропетровській області.

"Загалом до робіт по Україні залучено 619 рятувальників та 132 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент Володимир Зеленський написав, що дитяча лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали. Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.

Пізніше стало відомо про те, що в Шевченківському районі Києва з-під завалів дістали тіла двох дітей та їхньої мами. Тіла виявили рятувальники, розбираючи завали зруйнованого будинку. Це були 9-річна дівчинка, 11-річний хлопчик та їхня мама.

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