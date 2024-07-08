Кількість загиблих і постраждалих сильно збільшилася: рятувальники шокували деталями

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою
У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.
Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Ракетний удар по Києву 8 липня 2024 Фото: ДСНС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
Президент Володимир Зеленський написав, що дитяча лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих поки невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали. Президент зазначив, що РФ має відповісти за свої злочини.