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"Хочу жити": окупанти почали масово здаватися в полон перед наступом ЗСУ

Сергій Кущ
7 квітня 2023, 19:25 оновлено 7 квітня, 19:25
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Росіяни стали частіше здаватися в полон навіть на полі бою.
Полонені окупанти
Полонені окупанти / скріншот YouTube

Російські окупанти стали набагато частіше здаватися в полон через страх перед контрнаступом Збройних сил України.

Морально-психологічний стан загарбників погіршується з кожним днем, повідомили в Telegram-каналі Головного управління розвідки України.

За даними ГУР, у березні до Українського державного проекту "Хочу жити" надійшло понад 3000 звернень. Спікер програми Віталій Матвієнко пояснив, що це вдвічі більше попередніх щомісячних показників. Також росіяни стали частіше здаватися в полон навіть на полі бою.

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"Українська контрнаступальна операція на землі ще не почалася, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни зовсім простий: або смерть, або полон. Втім, ряд раптових, несподіваних, блискавичних подій здатний все змінити", - додали представники розвідки.

У своїй заяві ГУР нагадало про"регулярне різноманітне харчування в таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій".

Контрнаступ Сил оборони України

Весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів, пише Politico.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові можуть піти в контрнаступ до середини або кінця квітня, коли підсохнуть польові дороги і ними можна буде рухатися важкою технікою. На той час триватиме Оперативна пауза. Терміни підготовки військових до контрнаступу безпосередньо залежать від обсягів і темпів поставок військово-технічної допомоги від західних партнерів.

6 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відомості про контрнаступ сил оборони України є закритими. Інформацією володіють не більше 3-5 осіб. Коли і на якому напрямку ЗСУ розпочнуть масштабну операцію, сьогодні закрите питання. Події розвиватимуться явно не в інтересах агресора Росії.

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