Публіцист спрогнозував, чи зважиться Путін віддати наказ про новий наступ на Київ

Російський диктатор Путін, вважає Олександр Сотник, не хоче програти в Україні і піти ні з чим - адже це загрожує проблемами з кремлівською верхівкою.

Олександр Сотник і Володимир Путін / Колаж фото УНІАН

Вкрай малоймовірно, що російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ своїм військам ще раз наступати на Київ ‒ через рік після минулої спроби. Про це під час чату на Главреді сказав головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

"Не впевнений, що Путін піде на Київ. Думаю, той момент, коли теоретично він міг взяти Київ, упущений, у нього це вже не вийде. Все, на що він зараз може претендувати і претендує, – це Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області. Він не хоче програти і піти ні з чим, щоб братва задала йому питання: "А, власне, заради чого? Ми увійшли в Україну, нас звідти видавили, надавали по щам, та ще й нагородили санкціями. І що тепер? Хто за це несе відповідальність? Заради чого, власне? За що боролися?". Путіну потрібні якісь перемоги. Йому потрібно з чимось прийти до братви і сказати: "Не вийшло весь кавун взяти цілком, але хоч трішечки відкусили". Так що не вірю в те, що у Путіна буде можливість вдруге піти на Київ", ‒ сказав він.

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Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше заявив, що окупанти Росії незабаром можуть піти в новий наступ.

Ворог може атакувати на декількох напрямках. Він підкреслив, що наступні тижні на війні стануть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що темпи наступу ворожих військових підрозділів Росії під Бахмутом Донецької області знижуються. Втім, ситуація для ЗСУ залишається складною. Є загроза оточення угруповання українських військ з півночі та півдня міста.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що окупанти РФ перекидають свої війська на різні ділянки фронту. Не виключена спроба окупантів перейти в наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, але загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївці з метою оточення міста.

Контрнаступ ЗСУ: