"Найкраща оборона – це наступ": Світан спрогнозував подальші дії армії РФ на фронті

Світан звернув увагу на те, що кількість наступальних дій ворога трішки зменшилася, ймовірно, через погоду.

Світан спрогнозував подальші дії армії РФ на фронті / Особистий архів Романа Світана, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська намагаються не показувати значні втрати та неможливість просуватися лінією фронту через несприятливі погодні умови. Вже за декілька тижнів українські захисники зможуть показати свою міць ворогу на повну силу. Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 каналу.

Як зазначив Світан, упродовж останніх днів на Донбасі була вкрай несприятлива погода: сніг, паморозь та дощі.

"Руху росіян перешкоджає з одного боку погода, з іншого боку вони обточуються, втрачають багато військ, проходить певне перегрупування", - пояснив військовий експерт.

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На його думку, в основному російські генерали відводять розбиті частини, натомість поповнюють особовий склад лінійними підрозділами. Водночас він зауважив, що "вагнерівців" стає все менше. Ймовірно, російське керівництво має намір повністю знищити ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Світан також звернув увагу на те, що кількість наступальних дій ворога трішки зменшилася, ймовірно, через погоду. За його словами, поки не видно, що росіяни переходять на оборонні позиції.

"Річ у тім, що якщо вони зупинять рух, припинять виконувати певні наступальні дії, навіть без просування, то їм доведеться відходити", - пояснив полковник запасу ЗСУ.

Військовий експерт наголосив, що це десятки кілометрів.

"Найкраща оборона – це наступ. Це приблизно те, що вони зараз роблять", - зауважив він.

На його думку, противник вже за декілька тижнів, тобто коли земля підсохне, все ж буде підтягувати техніку та робитиме спроби просуватися. Водночас військовий експерт звернув увагу на те, що все одно росіяни поступово втрачатимуть сили. До того ж вони буквально підставляють свої фланги під удар ЗСУ, просуваючись у бік Слов'янська.

Світан переконав, що українські військові теж чекають на сприятливу погоду, щоб використовувати важку техніку. Саме ці дії розв'яжуть Бахмутське питання.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація в Бахмуті

В американському Інституті вивчення війни раніше повідомили, що ЗСУ відновили свої позиції навколо Бахмута Донецької області і продовжують утримувати місто. Бойовики ПВК Вагнера дійшли до центру Бахмута, їх прапор було виявлено за допомогою геолокації приблизно в 400 метрах від будівлі міської адміністрації.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що окупанти РФ атакують на чотирьох напрямках, проте не можуть добитися суттєвого просування. Ворогові не вдається захопити Бахмут, окупанти намагаються оточити Авдіївку.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський розповів про те, що ЗСУ на Донецькому напрямку відбили деякі позиції, захоплені раніше військами Росії, і готуються вести там оборонні дії. За його словами, ворог штурмує Авдіївку, Мар'їнку та Карлівку, але практично без підтримки військовою технікою.

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