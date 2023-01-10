Україна буде під захистом: Канада передасть ЗСУ потужне ППО NASAMS

Канада купить у США зенітно-ракетні установки для України.

Канада закупить для України NASAMS / Колаж фото УНІАН, kongsberg.com

Канада передасть Україні потужний комплекс протиповітряної оборони NASAMS. Цю зенітно-ракетну систему закуплять у США спеціально для ЗСУ. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Я говорила з міністром оборони України Олексієм Резніковим сьогодні вранці і почула це безпосередньо: системи ППО є головним пріоритетом України. Ось чому Канада закуповує в США національну вдосконалену зенітно-ракетну систему (NASAMS) для передачі Україні", - написала Ананд.

Вона акцентувала увагу на тому, що ця система ППО допоможе Україні захистити населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури, які час від часу атакують російські ракети і дрони.

"Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", - додала Ананд.

ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Дальність ураження авіаційних версій ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Висота ураження: до 21 км. Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85 Швидкість цілі максимальна, м / з: 1000. Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

ППО для України

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підтвердили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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