Розкрадання мільйонів за "зеленим" тарифом: ексчиновник ОП серед підозрюваних у схемі

Дар'я Пшеничник
21 січня 2026, 14:26
У справі дев’ять підозрюваних.
НАБУ САП
НАБУ викрило масштабне розкрадання коштів за "зеленим" тарифом / Колаж: Главред, фото: НАБУ/Telegram

Основні факти:

  • НАБУ та САП викрили схему розкрадання коштів "зеленого" тарифу
  • Підприємства декларували фіктивну генерацію та отримали 141 млн грн
  • У справі дев’ять підозрюваних, серед них колишні високопосадовці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили одну з найбільших схем зловживань у сфері "зеленого" тарифу за останні роки. Слідчі встановили, що низка енергогенеруючих компаній, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області, продовжували отримувати державні виплати, хоча фактичне виробництво електроенергії було повністю зупинене.

За даними НАБУ, у справі фігурують дев’ять осіб, серед яких — колишній високопосадовець Офісу Президента, ексчлен наглядової ради "Нафтогазу", його брат‑бізнесмен, довірені особи та керівники підконтрольних підприємств

Слідство встановило, що у 2019–2020 роках підозрювані взяли під контроль кілька компаній, які збудували сонячні електростанції у Василівському районі Запорізької області. Потужність об’єктів сягала близько 60 МВт, а укладені договори з ДП "Гарантований покупець" забезпечували стабільні виплати за "зеленим" тарифом.

Після окупації регіону станції втратили зв’язок з українською енергосистемою, зазнали пошкоджень, а персонал був евакуйований. Попри це, підприємства продовжували подавати звіти про нібито вироблену електроенергію та отримували мільйонні виплати. За даними слідства, компанії декларували вигадані обсяги генерації навіть у періоди повного знеструмлення, а отримані кошти виводили через пов’язані структури.

Попередні збитки держави оцінюють у 141,3 млн гривень. Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями про привласнення майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше повідомлялося, що у п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для народної депутатки Юлії Тимошенко. Глава фракції "Батьківщина" заявила, що розмови, яку опублікували НАБУ та САП, ніколи не було. Вона пообіцяла надати відповідні докази.

Як писав Главред, 27 грудня 2025 року НАБУ повідомило про спільну операцію з прокурорами САП. Відомо, що слідчі дії провели в рамках операції під прикриттям.

За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.

29 грудня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру одразу п'ятьом діючим нардепам, яких вважають учасниками організованої злочинної групи у Верховній Раді.

Зазначається, що ці нардепи "заохочували" своїх колег голосувати так, як їм потрібно, додатковими виплатами.

Про джерело: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

нардеп зелений тариф НАБУ САП Офіс президента гроші
Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

02:44

Величезний сапфір здивував рекордною вагою: ціна може злетіти до $400 млн

02:06

План "роз’єднання": експерт розкрив справжню цинічну мету атак РФ

