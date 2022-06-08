ЗСУ на Півдні 4 рази успішно атакували війська РФ: знищені техніка і склад боєприпасів

ЗСУ на Півдні 4 рази успішно атакували війська РФ, знищили техніку і склад боєприпасів/ ЗСУ

Українські військові за добу, 7 червня, завдали чотири удари по скупченню сил російських окупантів на Півдні України.

Внаслідок цих ударів загарбники втратили кілька одиниць броньованої техніки. Також був знищений склад боєприпасів противника. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Також захисники України знищили ворожий безпілотник "Орлан", коли російські військові намагалися з його допомогою провести повітряну розвідку в Миколаївському районі.

Російські війська здійснили обстріл передмістя Миколаєва забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії.

"Ті, хто вдають, що переймаються світовою продовольчою кризою, насправді, влучають по сільськогосподарських полях, об’єктах інфраструктури, де спалахують пожежі, що набувають вражаючих масштабів", – наголосили в ОК "Південь".

Крім цього, на Одещині був виявлений завербований російською ФСБ місцевий мешканець. Його завербували, коли він перебував в окупованому Криму. Він збирав і передавав російським загарбникам дані про координати блокпостів, кількість особового складу і наявне озброєння. Тепер чоловіку загрожує ув’язнення терміном на 15 років.

Раніше повідомлялося, що Росія почала відводити свої війська із частини Запорізької області. Проте поки що невідомо, куди саме рухаються відведені російські сили.

Також раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомляв, що після ударів української артилерії російські війська відійшли з півночі Харківської області. За словами Арестовича, українські бійці завдали ряд дуже влучних ударів по російських військах по всьому фронту.

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