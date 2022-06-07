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ЗСУ розбили скупчення військ РФ на Херсонщині і склади боєприпасів на Миколаївщині – Генштаб

7 червня 2022, 08:32

На декількох напрямках українські військові відбили наступальні дії окупантів і відтіснили війська РФ.

ЗСУ розбили скупчення військ РФ на Херсонщині і склади боєприпасів на Миколаївщині – Генштаб/ УНІАН

Російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення на Південнобузькому напрямку й утримати там зайняті рубежі. Та українські військові не дали їм там спокійно стояти і завдали ударів за допомогою гелікоптерів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині. Крім цього, воїни ЗСУ вдарили з літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Внаслідок цих ударів понад 20 російських загарбників отримали "квиток на концерт Кобзона". Також вороги втратили до 10 одиниць військової техніки. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок вівторка, 7 червня.

Загарбники намагалися відновити втрачене положення, тому пішли в наступ в напрямку сіл Лозове і Біла Криниця на Херсонщині, підкріпляючи свої наступальні дії артилерією та авіацією. Проте успіху вони не мали.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – у той же час попередили у Генштабі ЗСУ.

На Донецькому напрямку російські окупанти здійснювали артилерійські обстріли, били з літаків та гелікоптерів. Основні зусилля вони зосередили на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках.

Загарбники вдарили ракетами по селу Миколаївка на Донеччині, що розташоване за 4 кілометри від міста Слов’янськ.

Також окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, там тривають бойові дії. Українські бійці завдають ворогам втрат.

читайте такожСто днів війни в Україні. Коли перемога і чого чекати від Путіна: думки експертівРосійські війська намагалися наступати у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти на Бахмутському напрямку, проте українські воїни успішно відбили наступ.

Щоб посилити свої угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка, військо РФ передислоковує свої підрозділи.

Лише за добу воїни ЗСУ на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 ворожих атак і знищили багато техніки противника. Так, були знищені:

  • 1 ворожий танк,
  • 3 артилерійських системи,
  • 2 бойові броньовані машини (ББМ)
  • 1 автомобіль,
  • 2 склади з боєприпасами,
  • 2 дрони типу "Орлан-10".

На Волинському і Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

"У межах створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні", – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Сіверському напрямку окупанти не проводять активних бойових дій, проте намагаються сковувати сили ЗСУ, брязкаючи зброєю у прикордонних до України російських регіонах. Так, загарбники досі утримують у прикордонних районах Брянської і Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп (БТГ) російських військ.

Також загарбники здійснюють з території РФ мінометні обстріли підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів Ходине і Велика Писарівка на Сумщині.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне", – кажуть у Генштабі.

Також російські загарбники намагаються продовжувати наступ на напрямках населених пунктів Ізюм і Слов’янськ, здійснюють спроби просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

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Раніше повідомлялося, що блокада південних українських портів російськими окупантами може бути послаблена, адже українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від своїх узбережь на 100 кілометрів.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що найближчий тиждень буде складним для нас. Він зазначає, що зазначає, що може загостритися ситуація в Запорізькій області.

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