Гурт Kalush Orchestra зустрівся із зіркою Голлівуду: Шварценеггер запросив на свій саміт

Популярний український гурт Kalush Orchestra зустрівся з легендарним американським актором Арнольдом Шварценеггером. Це вже їх друга зустріч.
На заході музиканти поспілкувалися із зіркою Голлівуду, подякували за підтримку України та зробили фото. Шварценеггер запросив їх на свій саміт у Відні - Austrian World Summit, поділились артисти у своєму Instagram.
"Ми знову зустрілись з легендарним Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварцнеггер запросив нас на свій саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітись та поспілкуватися з кумиром дитинства", - поділилися музиканти.
До речі, лідер гурту Олег Псюк зазначив, що Шварценеггер залишив автограф на рожевій панамці, яка є вже стала символом Kalush Orchestra. Музиканти планують продати головний убір на благодійному аукціоні, а кошти віддати на допомогу Україні.
"Нам Арні підписав панамку. Скоро буде аукціон з панамкою, підписаною Арнольдом Шварценеггером", - зазначив Олег.
Нагадаємо, що раніше Kalush Orchestra здивували фанатів новим кліпом зі Шварценеггером. Презентували кліп на пісню "Щедрий вечір". У ньому знявся легендарний Арнольд, який зробив полум'яну промову для українців.
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