Гурт Kalush Orchestra зустрівся із зіркою Голлівуду: Шварценеггер запросив на свій саміт

Відомий український гурт завітав на особливий захід легенди Голлівуду.

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Шварценеггер зустрівся із гуртом Kalush Orchestra / колаж Главред: фото: Вікіпедія, скріншот:instagram.com/kalush.official

Популярний український гурт Kalush Orchestra зустрівся з легендарним американським актором Арнольдом Шварценеггером. Це вже їх друга зустріч.

На заході музиканти поспілкувалися із зіркою Голлівуду, подякували за підтримку України та зробили фото. Шварценеггер запросив їх на свій саміт у Відні - Austrian World Summit, поділились артисти у своєму Instagram.

"Ми знову зустрілись з легендарним Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварцнеггер запросив нас на свій саміт Austrian World Summit у Відні. Вдячні за запрошення та підтримку України! Дуже раді знову зустрітись та поспілкуватися з кумиром дитинства", - поділилися музиканти.

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Шварценеггер запросив гурт на саміт у Відні / скріншот: instagram.com/kalush.official

До речі, лідер гурту Олег Псюк зазначив, що Шварценеггер залишив автограф на рожевій панамці, яка є вже стала символом Kalush Orchestra. Музиканти планують продати головний убір на благодійному аукціоні, а кошти віддати на допомогу Україні.

Шварценеггер підписав панамку Kalush Orchestra./ скріншот: instagram.com/kalush.official

"Нам Арні підписав панамку. Скоро буде аукціон з панамкою, підписаною Арнольдом Шварценеггером", - зазначив Олег.

Нагадаємо, що раніше Kalush Orchestra здивували фанатів новим кліпом зі Шварценеггером. Презентували кліп на пісню "Щедрий вечір". У ньому знявся легендарний Арнольд, який зробив полум'яну промову для українців.

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