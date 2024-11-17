ЗСУ за допомогою HIMARS спопелили велике угруповання ворожої піхоти

Окупаційні сили РФ зазнали відчутних втрат внаслідок вогневого ураження українськими силами.

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ЗСУ продовжують ефективно знищувати ворога за допомогою HIMARS / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

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Ракетний удар ЗСУ був спрямований на російську піхоту на Запоріжжі

Противник зазнав втрат не лише в живій силі, а й у техніці

Українські військові завдали ракетного удару по великому скупченню піхоти країни-агресора Росії у Запорізькій області. Про це у Telegram повідомили Сухопутні війська.

До операції зі знищення противника були залучені військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 15 окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

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Як йдеться у повідомленні, ЗСУ вдалося успішно уразити російських піхотинців за допомогою артилерійської ракетної системи вогневого ураження HIMARS.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео ракетного удару по ворожих силах:

У Сухопутних військах зауважили, що внаслідок української атаки у Запорізькій області загинули кілька десятків окупантів, а також знищена і пошкоджена ворожа техніка.

HIMARS / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ HIMARS по окупантах - останні новини

Нещодавно унаслідок ракетного удару по командному пункту російських окупаційних військ "Дніпро" за допомогою HIMARS було поранено командира угруповання, генерал-полковника РФ Михайла Теплинського.

Напередодні ЗМІ писали, що російські окупанти зібралися на відкритій місцевості для навчань та потрапили під удар української артилерії. Інцидент стався ймовірно в окупованій частині Запорізької області.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше ЗСУ також накрили снарядами HIMARS полігон, де тренувалися російські військові. Подія сталась на Півдні, де саме - бійці не уточнюють.

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Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

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