Вартість близько 4,5 млн дол: ГУР під Москвою підірвали військовий літак

Ви дізнаєтеся:
- Коли саме було знешкоджено російський літак
- Орієнтовна ціна літака
На аеродромі Остаф'єво в Московській області тиждень тому було знешкоджено російський військово-транспортний літак Ан-72, що належав Військово-морському флоту РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в п'ятницю, 20 грудня.
За даними розвідки, на аеродромі здетонувала основна силова установка літака. Вибух стався 12 грудня.
Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів, додали в ГУР.
У розвідці не уточнили додаткових деталей інциденту.
Вибухи в РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, 14 грудня в Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.
У місті Орел у країні-агресорі Росії в ніч із 13 на 14 грудня прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни скаржаться на спробу удару по місцевій нафтобазі.
У ніч на 12 грудня, близько опівночі, одразу у двох містах Російської Федерації - Курську та Грозному також пролунали сильні вибухи. БПЛА, можливо, атакували будівлю другого полку МВС Чечні в Грозному.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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