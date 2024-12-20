Вартість близько 4,5 млн дол: ГУР під Москвою підірвали військовий літак

За даними розвідки, на аеродромі здетонувала основна силова установка літака.

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ГУР під Москвою підірвали Ан-72 / колаж: Главред, фото: скріншот з ТК ГУР

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Коли саме було знешкоджено російський літак

Орієнтовна ціна літака

На аеродромі Остаф'єво в Московській області тиждень тому було знешкоджено російський військово-транспортний літак Ан-72, що належав Військово-морському флоту РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в п'ятницю, 20 грудня.

За даними розвідки, на аеродромі здетонувала основна силова установка літака. Вибух стався 12 грудня.

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Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів, додали в ГУР.

У розвідці не уточнили додаткових деталей інциденту.

Скріншот із ТК Главред

Вибухи в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 14 грудня в Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.

У місті Орел у країні-агресорі Росії в ніч із 13 на 14 грудня прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни скаржаться на спробу удару по місцевій нафтобазі.

У ніч на 12 грудня, близько опівночі, одразу у двох містах Російської Федерації - Курську та Грозному також пролунали сильні вибухи. БПЛА, можливо, атакували будівлю другого полку МВС Чечні в Грозному.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює видобуток, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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