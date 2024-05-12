Бригада ЗСУ загнала росіян у "капкан": розкрито деталі боїв на сході

Противник не полишає спроб штурмувати Красногорівку, розповів Назар Волошин.

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ЗСУ дають відсіч ворогу на сході / Колаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

Підрозділи Збройних сил України блокували групу російських окупантів, які прорвалися в Красногорівку Донецької області та зуміли потрапити на територію вогнетривкого заводу.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі інформаційного телемарафону.

"Противник дійсно не залишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами... Деякі невеликі мобільні групи окупантів усе-таки прорвалися на cхід Красногорівки і зайшли у вогнетривкий завод", - розповів український офіцер. відео дня

Водночас він зазначає, що окупанти в Красногорівці перебувають у складному становищі, бо військовослужбовці 59 мотопіхотної бригади ЗСУ позбавили їх постачання боєкомплектом і підтримки бойової техніки, відрізали логістичні шляхи, а також узяли під контроль дорогу і підходи до заводу.

За даними представника ОСУВ "Хортиця", у районі Красногорівки за добу відбулося орієнтовно 200 артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях наших захисників. При цьому російські окупанти за добу провели там 10 штурмових дій, здійснили 3 авіаудари на околицях Красногорівки та 3 удари дронами, а також ворог здійснив орієнтовно 90 скидів ворожих дронів.

Волошин додав, що за минулу добу і станом на ранок 12 травня в районі Невельського, Красногорівки та Нетайлового наші захисники знищили орієнтовно 35 окупантів, і близько 40 поранили.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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Раніше повідомлялося, що війська РФ просуваються на Донеччині. Агресор Росія посилює свої військові сили на лінії фронту на південний захід від захопленої Авдіївки Донецької області, написали американські аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ утримують Часів Яр, але якщо ворог зайде в місто, то отримає перевагу у вуличних боях, сказав заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич. В окупантів більше піхоти і засобів для ведення бойових дій.

У ЗСУ назвали міста, які можуть стати мішенню, які окупанти можуть атакувати до 9 травня. На думку військовослужбовця, голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, крім Часового Яру, окупанти планують наступ у районах Вугледара, Покровська та Курахова.

/ Главред

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