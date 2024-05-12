'Стирати Харків артою': тривожний прогноз щодо наступу РФ на півночі

РФ може повернутися на ті самі позиції, з яких можна ствольною артилерією бити по Харкову, не виключає Євген Дикий.

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ЗСУ стримують ворога на Харківщині / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти можуть зайти в тил угрупованню українських військ на Харківщині, яке тримає оборону в Куп'янську, заявив ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

"Чи підуть вони на сам Харків? Ні, не підуть. На жаль для нас, вони не повні [дурні]. Звичайно, вони не зроблять нам такого подарунка, щоб узяти і погнати все своє угруповання на Харків, де б воно все і залишилося. На жаль, вони вже давно більш розумні", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

Співрозмовник каже, що РФ може повернутися на ті самі позиції, з яких можна ствольною артилерією бити по Харкову.

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"Зараз програма максимум російської операції саме така. Програма мінімум - відтягнути наші резерви - уже виконана. А програма максимум - це знову підійти до Харкова, щоб далі можна було знову методично місто стирати артою", - додав Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

/ Главред

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