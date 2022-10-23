Грузини з ЗСУ показали, як безжально знищили 16 російських окупантів

Грузини з ЗСУ показали, як знищили 16 російських окупантів / Колаж Фото УНІАН та скріншот з відео

Бійці Грузинського національного легіону ЗСУ показали українцям один з епізодів успішного бою проти окупантів. У ролику показаний штурм опорного пункту російських окупантів за підтримки танка.

Повідомляється, що в результаті бою були ліквідовані 16 окупантів. Під точним і безжальним вогнем бійців Грузинського легіону окупанти в паніці бігли. А частина була вбита на місці.

Довідка. Грузинський національний легіон був заснований в 2014 році добровольцями родом з Грузії. І відтоді його бійці беруть участь у війні з Росією на боці України. У 2016 році легіон став частиною ЗСУ, зокрема ‒ у 25 батальйон "Київська Русь" 54-ї окремої механізованої бригади української армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що грузинські добровольці Міхеїл Капланішвілі (позивний "Міша Каплан") і Олександр Мартіашвілі загинули в лавах ЗСУ під час жорстоких боїв з російськими окупантами.

На даний момент, за грузинськими джерелами, відомо про смерть на фронтах україно-російської війни 22-х добровольців з Грузії.

До того повідомлялося, що боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), виїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", - писали грузинські джерела.

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