У ЗСУ Грузинські бійці складним дальнім пострілом зі "Стугни" спалили на попіл техніку окупантів

У ЗСУ Грузинські бійці пострілом зі "Стугни" спалили техніку окупантів / скріншот з відео / ua.depositphotos.com

Військовослужбовці ЗСУ з грузинського національного легіону відмінно відпрацювали по ворожій бронетехніці із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Відеозапис бойового епізоду був опублікований в сервісі мікроблогів Twitter.

"Додивіться до кінця. Один з найдовших пострілів "Стугни"", – йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі сервісу особливо відзначили, що бронетехніка окупантів перебувала на відстані більше п'яти кілометрів, оскільки керована протитанкова ракета зі Стугни-П летіла до цілі не менше 22 секунд.

Довідка. Стугна-П - протитанковий ракетний комплекс України другого покоління. Був розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Відомо, що комплекс напівавтоматичний, система наведення по лазерному променю. Бити з ПТРК можна ракетами калібру 130-мм або 152-мм з різними бойовими частинами. Існує можливість дистанційного керування комплексом за допомогою пульта на відстані до 50 метрів.

читайте такожБійці ЗСУ ударом з українського ПТРК Стугна знищили танк армії Росії

Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з "посиленим" екіпажем окупантів.

"У окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.

До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.

"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", - йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ

Інші новини: