У ЗСУ Грузинські бійці складним дальнім пострілом зі "Стугни" спалили на попіл техніку окупантів

У коментарях користувачі особливо відзначили, що бронетехніка ворогів перебувала на відстані більше п'яти кілометрів, оскільки ракета летіла більше 20 секунд.
Військовослужбовці ЗСУ з грузинського національного легіону відмінно відпрацювали по ворожій бронетехніці із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Відеозапис бойового епізоду був опублікований в сервісі мікроблогів Twitter.
"Додивіться до кінця. Один з найдовших пострілів "Стугни"", – йдеться в повідомленні.
У коментарях користувачі сервісу особливо відзначили, що бронетехніка окупантів перебувала на відстані більше п'яти кілометрів, оскільки керована протитанкова ракета зі Стугни-П летіла до цілі не менше 22 секунд.
Довідка. Стугна-П - протитанковий ракетний комплекс України другого покоління. Був розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Відомо, що комплекс напівавтоматичний, система наведення по лазерному променю. Бити з ПТРК можна ракетами калібру 130-мм або 152-мм з різними бойовими частинами. Існує можливість дистанційного керування комплексом за допомогою пульта на відстані до 50 метрів.
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Нагадаємо, раніше в Луганській області бійці 24-ї бригади імені короля Данила Галицького зі Стугни-п знищили російську техніку (МТЛБ) разом з "посиленим" екіпажем окупантів.
"У окупантів є такий цікавий квест - взяти якусь бойову машину, завантажити її орками всередині і ще з 5-8 зверху, для переконливості, і направлятися на зустріч нашим протитанкістам", - розповіли українські офіцери.
До того львівські десантники знищили два танки російських загарбників з українського протитанкового ракетного комплексу Стугна-П і американського ПТРК Javelin.
"Воїни-десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України продовжують ефективно знищувати танки російських окупантів", - йдеться в повідомленні командування українських десантно-штурмових військ
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