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Більше не буде "пустувати": ЗСУ ліквідували "добровольця"-окупанта на прізвище Шалунов

18 серпня 2022, 13:50

За словами експерта, ліквідований окупант Шалунов був, ймовірно, ще на початку літа – остання його активність в соцмережі "ВКонтакте" зафіксована 5 червня.

Окупант, ЗСУ
Окупант Шалунова ліквідували ще на початку літа/ соцмережі, УНІАН

Бійці ЗСУ в селищі Веселе (Запорізька область) ліквідували російського окупанта Сергія Шалунова, який був родом з Ленінградської області країни-агресора, Росії. Про це в Facebook повідомив відомий блогер-розслідувач і волонтер InformNapalm Іраклі Комахідзе.

Шалунов пішов на війну "добровольцем" і підписав короткостроковий договір з російською армією. Незабаром - отримав призначення в одну з мотострілецьких частин.

За словами Комахідзе, ліквідований окупант був, ймовірно, ще на початку літа – остання його активність в соцмережі "ВКонтакте" зафіксована 5 червня.

"Пост не заради некролога, акцент на фото з жмуром 10-річної давності, все – габітуси, стиль одягу, "декорації" говорять про те, що Росія так і зависла в 90-х", – зазначив фахівець.

Окупант
Окупант

Нагадаємо, раніше Збройні мили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності і приєднати її до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

Також в Україні ліквідовано контрактник російської армії з 74-ї окремої мотострілецької бригади. "Вантажем 200" став 29-річний Олександр Кабаков зі Східного Сибіру, який ображав Україну і українців.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ війна Росії та України
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