В Україні різко знизилося число добровольців: у ТЦК назвали причину

Більшість йдуть в ТЦК за відстрочкою або на медкомісію.
В Україні різко знизилося число добровольців, які приходять у військкомати, заявив начальник Дарницького територіального центру комплектування в Києві, полковник Руслан Тригуб.
Більшість відвідувачів приходять за відстрочкою або з інших питань, розповів він в інтерв'ю Hromadske.
Полковник ЗСУ нагадав, що в перші дні війни військкомати зіткнулися з деякими складнощами через великий потік добровольців.
"Їх усіх потрібно було закликати згідно з чинним законодавством, щоб у людей потім не було ніяких питань в територіальний центр або Збройні сили. Всіх призвали", - сказав співрозмовник.
Він уточнив, що черги в територіальні центри, які показують по телебаченню — це люди, які хочуть отримати відстрочку, пройти медичну комісію або мають якісь інші питання.
"З 100 осіб добровольців буде приблизно троє. А на початку агресії з кожної сотні тільки троє приходили за довідкою", - додав Тригуб.
Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.
Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.
Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.
Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.
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