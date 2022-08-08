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В Україні різко знизилося число добровольців: у ТЦК назвали причину

8 серпня 2022, 11:59

Більшість йдуть в ТЦК за відстрочкою або на медкомісію.

армія, призовники, контрактники, зброя
У ТЦК розповіли про ситуацію з мобілізацією / newsukraine.com.ua

В Україні різко знизилося число добровольців, які приходять у військкомати, заявив начальник Дарницького територіального центру комплектування в Києві, полковник Руслан Тригуб.

Більшість відвідувачів приходять за відстрочкою або з інших питань, розповів він в інтерв'ю Hromadske.

Полковник ЗСУ нагадав, що в перші дні війни військкомати зіткнулися з деякими складнощами через великий потік добровольців.

"Їх усіх потрібно було закликати згідно з чинним законодавством, щоб у людей потім не було ніяких питань в територіальний центр або Збройні сили. Всіх призвали", - сказав співрозмовник.

Він уточнив, що черги в територіальні центри, які показують по телебаченню — це люди, які хочуть отримати відстрочку, пройти медичну комісію або мають якісь інші питання.

"З 100 осіб добровольців буде приблизно троє. А на початку агресії з кожної сотні тільки троє приходили за довідкою", - додав Тригуб.

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

Інші новини:

мобилизация доброволец війна Росії та України
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