Несправедливо приховувати свої зв’язки з людьми, які в церквах РФ моляться за те, щоб убивали українських солдатів, наголосив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що УПЦ МП повинна відобразити у назві свою приналежність до Росії/ УНІАН

Українська православна церква Московського патріархату не може приховувати свою приналежність до країни-агресорки Росії, тому вона повинна змінити назву.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону. Так він прокоментував рішення Конституційного суду визнати конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити свою назву.

Данілов наголосив, що несправедливо ховати свою приналежність до людей, які моляться за вбивства українців і благословляють на такі злочини.

"Якщо ви ховаєте свою приналежність до московського патріархату, до зв'язків із людьми, які в церквах РФ моляться за те, щоб убивали наших солдатів і благословляють на вбивства. Як люди можуть взагалі дивитися в очі після цього?", – зазначає Данілов.

Він наголосив, що зміна назви цієї церкви – це важливо, щоб не обманювати людей.

"Зрозумійте, що ви робите. Навіщо ви приховуєте свої назви, це несправедливо. Людина, яка приходить до Бога, повинна розуміти, до якого храму йде. Якщо не маєте стосунку до Москви, то скажіть, що Путін – це сатана, тоді буде чесно", – сказав секретар РНБО.

Вимога до УПЦ МП змінити назву

Нагадаємо, 27 грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити свою назву, щоб із неї було зрозуміло про приналежність до Росії.

Закон №5309 був ухвалений у 2018 році. У ньому передбачається, що релігійна організація, центр управління якої розташований у країні, визнаній агресоркою, повинен вказувати це у своїй назві.

У самій УПЦ МП уже відреагували на рішення Конституційного суду і заявили, нібито згаданий закон "не змушує їх вносити зміни у свою назву", і що в самому законі "відсутня згадка про УПЦ МП".

Нагадаємо, термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року. На це під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП. За його словами, нібито представники влади "роблять підступи святій церкві". При цьому Московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

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