"Під’їхав близько до колони": воїн ЗСУ одним залпом з "Граду" знищив 54 одиниці техніки РФ

Воїн ЗСУ одним залпом з "Граду" знищив 54 одиниці техніки РФ/ ВСУ, скрін

Український військовий з Рівного Дмитро Воронський, який служить у ЗСУ за контрактом, влаштував російським загарбникам "гарячу зустріч" на Донбасі. Одного разу він розстріляв одним залпом з ракетної системи залпового вогню "Град" одразу 54 одиниці техніки окупантів.

Військовий розповів "Суспільному Рівне", що знищив ворожу колону ще у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За це його нагородили орденом "За мужність" 3-го ступеня.

24-річний захисник України розповів, що РСЗВ "Град" за 20 секунд випускає 40 снарядів.

Він зазначив, що цю колону він з побратимами шукали день чи два. А коли знайшли – знищили її одним залпом.

"Вона їхала – і я одним пакетом (снарядів, – ред.) розбомбив 54 одиниці техніки. Це робота нашої бригадної розвідки, артрозвідки. Вони дають нам цілі – а ми вже безпосередньо працюємо", – розповів український військовий.

Знищити ворожу колону було нелегко і дуже небезпечно. Адже "Град" стріляє максимально на 21 кілометр, тому для влучного вогню потрібно було підібратися поближче. Воїни ЗСУ тоді під’їхали на відстань 5 кілометрів, а після знищення колони їм довелося швидко їхати звідти.

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Війна в Україні

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перейде на завершальний етап після падіння Луганська або Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські військові до кінця 2022 року можуть відтіснити російських окупантів на позиції, які були у загарбників 23 лютого. При цьому захисники України можуть бути в Криму уже до середини 2023 року.

Австрійський аналітик Том Купер озвучив прогноз, що у найближчі кілька днів Збройні сили України можуть деокупувати місто Лиман Донецької області. Захисники України відтісняють окупантів від річок Оскол і Сіверський Донець. Становище армії РФ небезпечне, але загарбники мають намір триматися до останнього.

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