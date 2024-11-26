Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження

Коротко:
- Тернопіль атакували ударні дрони РФ
- Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру, яка живить Тернопіль
- У місті ввели аварійні відключення світла
Внаслідок нічної атаки дронами у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Графіки погодинного вимкнення електрики не діють. Про це повідомили в Тернопільобленерго.
Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, наразі не повідомляють.
"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні Тернопільобленерго.
Як повідомляв міський голова Тернополя Сергій Надал в етері "Київ24", атака дронів у ніч на 26 листопада, стала найважчою за наслідками з початку вторгнення.
"На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби", - зазначали в ОВА.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
Цієї ж ночі російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками. Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
Згодом у Повітряних Силах розповіли, що 188 БпЛА РФ атакували Україну вночі. З них 76 дронів знищено, 95 БпЛА локаційно втрачені через РЕБ, ще 5 полетіли у бік РБ.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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