Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження

Маріна Фурман
26 листопада 2024, 10:47
99
Наразі невідомо, коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян.
Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження
У Тернополі погодинні графіки відключень не діють / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Тернопіль атакували ударні дрони РФ
  • Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру, яка живить Тернопіль
  • У місті ввели аварійні відключення світла

Внаслідок нічної атаки дронами у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Графіки погодинного вимкнення електрики не діють. Про це повідомили в Тернопільобленерго.

Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, наразі не повідомляють.

відео дня

"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні Тернопільобленерго.

Як повідомляв міський голова Тернополя Сергій Надал в етері "Київ24", атака дронів у ніч на 26 листопада, стала найважчою за наслідками з початку вторгнення.

"На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби", - зазначали в ОВА.

Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження
Черги відключенння світла / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Цієї ж ночі російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками. Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Згодом у Повітряних Силах розповіли, що 188 БпЛА РФ атакували Україну вночі. З них 76 дронів знищено, 95 БпЛА локаційно втрачені через РЕБ, ще 5 полетіли у бік РБ.

Читайте також:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь свет Тернопільська область новини Тернополя Сергій Надал відключення світла
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз

Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз

12:25Україна
Постачання бракованих мін на фронт: у Міноборони зробили гучну заяву

Постачання бракованих мін на фронт: у Міноборони зробили гучну заяву

11:49Україна
Армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків: що насправді відбувається

Армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків: що насправді відбувається

10:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетом

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетом

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

"Прощайте маму": зрадниця Наташа Корольова висловилася після цькування її мами

Останні новини

12:29

Захопити будь-якою ціною: росіяни рвуться до околиць Курахового, - речник ЗСУ

12:25

Україна отримає потужні ракети дальністю понад 5000 кілометрів: у НАТО дали прогноз

11:59

Удари ЗСУ вглиб Росії: в НАТО видали важливу заяву стосовно атак

11:49

Постачання бракованих мін на фронт: у Міноборони зробили гучну заявуВідео

11:39

Майже 11 тисяч гривень на руки: хто може претендувати на виплати в Україні

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
11:33

"Жахнути по базам Польщі": чи наважиться Путін на божевільний удар - Білий дім

11:16

"Шалено пощастило": путініст Малінін позаздрив своїм дітям, які живуть у Європі

11:15

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Козлам - складні проблеми, Собакам - травми

10:50

Армія РФ намагається оточити Покровськ із двох напрямків: що насправді відбувається

Реклама
10:47

РФ може розв'язати нову війну в Європі: шеф розвідки Чехії розкрив терміни

10:47

Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження

10:33

"Ще й громадянка України": зрадниця Лоліта приголомшила заявою

10:25

Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися

10:23

Дозвіл бити ракетами Taurus по РФ: експерт пояснив, чи піде Берлін на такий крок

10:01

Православний календар на грудень 2024: коли відзначаємо Різдво і Святого Миколая

09:49

"Телефонна розмова не була приємною": Шольц прокоментував свій дзвінок Путіну

09:42

Нова рекордна атака агресорів по Україні: скільки ворожих дронів вдалось збити

09:42

Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку

09:36

Син Потапа потрапив до лікарні - що сталося

09:06

Сили оборони завершили зачистку Куп'янська від росіян - DeepState

Реклама
09:02

Карта Deep State онлайн за 26 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

ЗСУ атакували військові цілі на території РФ: в окупантів є "пропущені"

08:32

"Мені так боляче": дружина Павліка попрощалася з фанатами і не виходить на зв'язок

08:18

Агенти порушили логістику окупантів: в "Атеш" оприлюднили наслідки диверсії

08:10

Росія змушена визнавати найбільші втратиПогляд

08:05

Дрони заходили на Київ хвилями: вночі столиця відбивала атаку ворожих БПЛАФото

07:30

У Тернополі перебої зі світлом та водою: що відомо про нічну атаку дронів

06:53

До дозволу бити по РФ: Британія передала Україні десятки Storm Shadow - Bloomberg

06:10

У всьому винен Путін?Погляд

05:45

"Росія злякалася": експерт сказав, скільки ще ATACMS може отримати Україна

05:07

Путіна переграли: США хочуть завершення активних бойових дій в Україні - Снєгирьов

05:00

Яке сьогодні свято 26 листопада 2024 року: що може накликати бідність

04:30

Що не так на зображенні: треба знайти помилку за 4 секунди

03:48

Обнадіюватися не варто: експерт прямо сказав, чи зміниться ситуація після ударів по РФВідео

03:32

Морози не страшні: як правильно підготувати виноград до зими - ефективні поради

03:02

Зеленський оголосив про виробництво "довгих" Нептунів: що відомо про нові ракети

02:14

"Це політичне самогубство": експерт розповів, чи вдарить Путін ядеркою по УкраїніВідео

02:01

В США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні - Пентагон

01:40

Лише справжній детектив знайде три відмінності: на пошук є лише 23 секунди

00:35

Атака дронів по Україні: в деяких областях пролунали вибухи - що відомо

Реклама
00:34

Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР: кого готують на його місце - NV

00:10

Заради "дружби" з Путіним: Трамп може зупинити допомогу Україні - політик

25 листопада, понеділок
23:18

Водіям на замітку: як "врятувати" автомобіль від корозії – головні правила

22:52

"Найбожевільніший вчинок": Джамала розповіла, на що зважилася під час війни

22:31

Загроза наступу РФ: Жорін сказав, чи може ворог дійти до Запоріжжя

22:26

Максим Галкін публічно принизив путініста Філіпа Кіркорова - подробиці

22:03

Удари ATACMS по РФ та превентивна атака НАТО: головні новини України (дайджест)

21:54

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

21:41

Цікава гра спецслужб: ATACMS можуть бити не тільки по Курщині - СнєгирьовВідео

21:29

Важливе правило етикету: яку кількість квітів дарувати не можна - точна відповідь

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти