Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження

Наразі невідомо, коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян.

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У Тернополі погодинні графіки відключень не діють / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

Тернопіль атакували ударні дрони РФ

Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру, яка живить Тернопіль

У місті ввели аварійні відключення світла

Внаслідок нічної атаки дронами у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Графіки погодинного вимкнення електрики не діють. Про це повідомили в Тернопільобленерго.

Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, наразі не повідомляють.

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"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом", - йдеться в повідомленні Тернопільобленерго.

Як повідомляв міський голова Тернополя Сергій Надал в етері "Київ24", атака дронів у ніч на 26 листопада, стала найважчою за наслідками з початку вторгнення.

"На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби", - зазначали в ОВА.

Черги відключенння світла / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 26 листопада Тернопіль був атакований ворожими дронами. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Цієї ж ночі російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. У столицю України ворожі дрони заходили хвилями, групами різної кількості та за різними напрямками. Повітряна тривога в місті тривала понад 5 годин, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Згодом у Повітряних Силах розповіли, що 188 БпЛА РФ атакували Україну вночі. З них 76 дронів знищено, 95 БпЛА локаційно втрачені через РЕБ, ще 5 полетіли у бік РБ.

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