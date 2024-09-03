Графіки відключень змінили: в Укренерго сказали, хто і коли сьогодні буде без світла

Сьогодні станом на 9:30 рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей самий час учора.

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В Україні змінили графіки відключень світла / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

В Укренерго заявили, що у вівторок, 3 вересня, споживання залишається високим через збереження спеки у східних і південних областях. Через бойові дії та з інших причин знеструмлено 545 населених пунктів.

2 вересня добовий максимум споживання було зафіксовано в денні години. Він був на тому самому рівні, що й у попередній робочий день - у п'ятницю, 30 серпня. Сьогодні станом на 9:30 рівень споживання електроенергії на 2,7% нижчий, ніж у цей самий час учора, повідомили в Укренерго.

У вівторок, 3 вересня, в Україні впродовж усієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання.

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Графіки відключень світла на сьогодні

У вівторок, 3 вересня, час застосування стабілізаційних відключень електроенергії та обсяг заходів обмеження змінено.

Відключення застосовуватимуться за новим графіком:

6:00 - 12:00 - дві черги відключень;

12:00 - 16:00 - одна черга відключень;

16:00 - 24:00 - дві черги відключень.

Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатися на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Зазначається, що наразі українська енергосистема відновлюється після дев'яти масованих атак росіян, зберігається дефіцит потужності. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлено 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

"Учора ввечері дією захисту було відключено одну з ліній, що живлять Запорізьку атомну електростанцію. У результаті надійність живлення ЗАЕС - знижена. Енергетики встановлюють причини відключення та будуть готові їх усунути за умов належної безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.

З технічних причин знеструмлено споживачів у Львівській області.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Глава Укренерго сказав, чи будуть блекаути взимку. За його словами, наразі складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці матимуть взимку - все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

Експертка зізналася, як обстріли ГЕС і ТЕС "вдарять" по енергетиці. Україні не вистачає балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів, зазначила Ольга Кошарна.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину.

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