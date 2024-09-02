Керівника 'Укренерго' Кудрицького звільнили: що варто знати

Голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького звыльнили з його посади.

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Кудрицького звільнили з посади керівника "Укренерго" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН, Укренерго

У понеділок, 2 вересня, більшістю голосів наглядової ради звільнили голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Про це повідомляє Суспільне Новини.

Четверо членів ради проголосували за звільнення керівника. Виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт.

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За інформацією Суспільного, Кудрицького вирішили звільнити ще 30 серпня після засідання Ставки верховного головнокомандуючого, де був присутній міністр енергетики Герман Галущенко.

Після цього Кудрицькому запропонували написати заяву на звільнення за власним бажанням, однак, як повідомляє видання Forbes, він відмовився від такої пропозиції.

Після цього Кудрицького могла звільнити наглядова рада, до неї входить шість чоловік - троє представників державної влади і троє незалежних представників.

"Нардеп "Слуги народу" та голова комітету з питань енергетики Герус сказав, що "Укренерго" завершило будівництво укриттів на 36 підстанціях, що "більше, аніж збудували усі енергетичні компанії разом взяті". За його словами, "Укренерго" змогло залучити понад 1,5 млрд євро на відновлення та побудову укріплень для енергетичного обладнання. Відтак не бачить причин для звільнення Кудрицького, зокрема під приводом недостатнього захисту енергетики", - заявили у Суспільному.

В свою чергу, директора енергетичних програм Центру Разумкова Омельченко заявив, що звільнення Кудрицького в такий спосіб ставить під загрозу корпоративне управління "Укренерго".

Крім того, деякі політики вже висловились, що звільнення керівника "Укренерго" є безпідставним, адже навіть після масованих ракетних ударів по енергетичній системі України "Укренерго" змогло відновлювати електропостачання в короткі терміни.

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

"Укренерго", ситуація з електроенергією - останні новини

Нагадаємо, 29 серпня у Києві та 15 областях енергетики збільшили обмеження споживання електроенергії - з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень.

Відомо, що ситуація в енергосистемі залишається складною, енергетики уточнюють наслідки російського масованого удару по території України.

Крім того, українцям потрібно готуватися до важкої зими, оскільки вона буде складнішою, ніж попередня. Проте країна активно готується до викликів в енергосистемі.

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