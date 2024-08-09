Світла не буде до 12 годин на добу: невтішний прогноз для українців

Немає підстав казати, що ситуація може покращитися, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії, каже експерт.

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Взимку світла не буде до 12 годин на добу / колаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Вже з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину. Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "Київ24".

Він наголосив, що не буде можливості компенсувати зростання споживання електроенергії за рахунок заходів - таких як відновлення роботи генерації чи побудови нових електроустановок.

"Після початку опалювального сезону прогнозується повернення до графіків. Після зниження температури до -5 і нижче повернуться вимкнення в обсязі трьох-чотирьох черг, тобто до 12 годин на добу. На жаль, немає підстав казати, що ситуація може покращитися, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії до чотирьох-п'яти гігават", - повідомив Рябцев. відео дня

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, графіки відключення електроенергії в Україні можуть повернутися вже в серпні. Повернення спеки 30-40 градусів може спровокувати дефіцит в енергосистемі.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна вже кілька днів живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

Варто зауважити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

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