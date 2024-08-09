Світла не буде до 12 годин на добу: невтішний прогноз для українців

Вже з початком опалювального сезону обмеження на використання електроенергії та відключення світла повернуться. Адже споживання зросте майже на третину. Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі "Київ24".
Він наголосив, що не буде можливості компенсувати зростання споживання електроенергії за рахунок заходів - таких як відновлення роботи генерації чи побудови нових електроустановок.
"Після початку опалювального сезону прогнозується повернення до графіків. Після зниження температури до -5 і нижче повернуться вимкнення в обсязі трьох-чотирьох черг, тобто до 12 годин на добу. На жаль, немає підстав казати, що ситуація може покращитися, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії до чотирьох-п'яти гігават", - повідомив Рябцев.відео дня
Хто такий Геннадій Рябцев?
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, графіки відключення електроенергії в Україні можуть повернутися вже в серпні. Повернення спеки 30-40 градусів може спровокувати дефіцит в енергосистемі.
Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Україна вже кілька днів живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.
Варто зауважити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні графіки відключень світла не будуть діяти для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва.
Читайте також:
- Ситуація кардинально зміниться: скільки триватимуть відключення світла восени
- Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз
- Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред