Чи будуть блекаути зимою: глава Укренерго зробив важливий прогноз

Зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

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Чи вдасться відновити енергетику до зими / колаж: Главред, фото: flickr

Цієї зими українців чекає багато випробувань. Проте гуманітарної катастрофи не буде. Про це розповів глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає BBC.

За його словами, енергетики навчились протидіяти тактиці ворога і блекаутів вдасться уникнути.

"Думаю, що наступної зими нас чекає багато випробувань. Енергетиків, перш за все, чекає багато випробувань. Наші сили ППО теж, можливо. Але я не вважаю, що у нас буде якийсь апокаліптичний сценарій. Я вважаю, що ми не допустимо блекауту", – зазначив Кудрицький. відео дня

За його словами, зараз складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці будуть узимку – все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

І оскільки, в компанії завжди прораховують найгірші сценарії, Кудрицький зазначив, що за теплої, зимової погоди, як от 2 – 3 градуси тепла – цілком можливо, що жодних відключень не буде.

Водночас за температури мінус 10 градусів морозу – енергосистему збалансувати без відключень буде неможливо.

"Катастрофи, я впевнений, ми не допустимо. Ми набагато краще готові до зими 2024- 2025 року з погляду транспортної мережі "Укренерго", ніж у 2022–2023 роках. Але про генерацію, безумовно, треба подбати", – наголошує він.

Очільник "Укренерго" також зазначив, що наступної зими додасться важливий фактор, якого не було в попередню зиму – це імпорт електроенергії.

"Буквально декілька місяців оновлений склад регулятора прийняв такі необхідні зміни для того, щоб лібералізувати ціни на нашому українському ринку і дозволити імпорту заходити в країну", – пояснив він.

Однак, як підкреслив Кудрицький, імпорт не заповнюється на 100%, але взимку в України точно буде досить суттєва підтримка від європейських країн.

Відомі світові випадки блекауту / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Кудрицький? Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal. Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 29 серпня у Києві та 15 областях енергетики збільшили обмеження споживання електроенергії - з 7:00 до 22:00 діятимуть три черги відключень.

Відомо, що ситуація в енергосистемі залишається складною, енергетики уточнюють наслідки російського масованого удару по території України.

Крім того, українцям потрібно готуватися до важкої зими, оскільки вона буде складнішою, ніж попередня. Проте країна активно готується до викликів в енергосистемі.

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