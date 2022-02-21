"Все буде ЗСУ" та пісня про Путіна: киянин оригінально підбадьорює сусідів

Киянин оригінально підбадьорює сусідів / УНІАН, ТСН

Чоловік у Києві щовечора включає проектор і направляє зображення на стіну багатоповерхового паркінгу. Таким чином він вирішив оригінально підбадьорити сусідів.

Картинки у нього постійно різні, але тематика одна – зберігайте спокій, Любіть Україну. Також він нагадує, який Путін - нехороша людина, пише "ТСН".

Стіну паркінгу фотографують сусіди та поширюють знімки в мережі.

"ТСН"

Автор ідеї - людина непублічна і таким же хоче залишитися, тому від коментарів журналістам відмовився.

"Нравица не нравица-імперія руїна", " Путін - [неценз]! Ла-Ла-Ла-Ла...", "Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями", "ПТН-ПНХ", - зображують на стіні біля ЖК.

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"ТСН"

"ТСН"

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії присвятили Україні перемогу своєї національної збірної з хокею над командою олімпійського комітету Росії (ОКР) у фінальному матчі зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні.

Також головред писав, що в Грузії потужним посилом підтримали Україну. Країна, яка стала жертвою російської агресії, висловила підтримку українському народу. В ефірі одного з грузинських телеканалів ведуча сказала, що країни мають спільного ворога, і це Росія.

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