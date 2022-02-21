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"Кривавий переворот": Путін висловився про загострення на Донбасі і звинуватив Україну

21 лютого 2022, 16:12

Напередодні початку засідання ватажки бойовиків закликали Росію визнати "псевдореспубліки".

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент РФ Володимир Путін проводить засідання Ради Безпеки Росії, яке стосується загострення ситуації навколо України.

За словами Путіна, мета сьогоднішнього засідання - визначити подальші кроки Кремля щодо Донбасу після звернення.

Як підкреслив Путін, якщо Україна буде прийнята в НАТО - "загрози для Росії багаторазово зростуть".

Президент РФ додав, що "питання визнання "ДНР" і "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки в світі і в Європі зокрема".

"Переворот в Україні антиконституційний і кривавий. Частина жителів його не прийняла", - заявив Путін на засіданні.

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Що ще заявив Путін

  • Путін звинуватив Україну в загостренні на Донбасі;
  • Путін вважає, що Україна не збирається виконувати Мінські угоди;
  • Сьогодні буде визначено подальші кроки РФ щодо Донбасу;
  • Путін вважає, що питання Донбасу тісно пов'язане з питаннями глобальної безпеки в світі і в Європі;
  • Путін розповів, що США допустили мораторій з приводу термінів вступу України в НАТО, але його це не влаштовує.

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Питання вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що проти інтеграції України до Північноатлантичного альянсу виступають деякі країни Європи. За словами гаранта, Києву не просто працюється з такими сусідами, проте зараз потрібно уникнути будь-яких ризиків і дипломатичних конфліктів.

Пізніше Зеленський дорікнув Заходу в затягуванні питання вступу України до НАТО І сказав, що у Києва немає інших варіантів, крім підключення до Альянсу. Держава потребує гарантій безпеки, щоб не втратити свою незалежність.

Також український гарант Володимир Зеленський закликав Захід до чіткої відповіді, коли конкретно Україна зможе приєднатися до НАТО. Він підкреслив, що Києву повинні пояснити, скільки для цього знадобиться часу.

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