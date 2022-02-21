"Владимирич, тут чи потім?": Козак змусив Путіна виправдовуватися пропозицією забрати Донбас

Дмитро Козак запропонував Володимиру Путіну приєднати Донбас / скріншот з відео

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак під час засідання Радбезу РФ запропонував Володимиру Путіну приєднати Донбас.

"Владимирич, якщо... тут чи потім? Я хотів відповісти на питання, приєднувати, не приєднувати Донбас? Що робити з цим далі? Як використовувати на переговорах із Заходом? Тому що це така, дуже серйозна проблема", - заявити Козак.

Судячи з реакції Путіна, він явно не очікував такого від Козака, оскільки на Радбезі РФ було піднято питання тільки визнання "ЛДНР" Росією.

"Ну, і що?.. Ну, давайте, поки обмежимося вашим виступом по ходу Мінських угод", - заминаючись відповів Путін.

читайте такожБайден погодився провести саміт з безпеки з Путіним, якщо РФ не нападе на УкраїнуЗазначимо, що Володимир Путін після сьогоднішнього засідання Ради Безпеки РФ, як очікується, може визнати незалежність окупованих територій ОРДЛО - "ЛНР" і "ДНР". За інформацією російських пропагандистів, питання вирішиться протягом "найближчих годин".

Нагадаємо, на терміновому засіданні Радбезу РФ Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в України є все для того, щоб створити ядерну зброю. За його словами, ці можливості нібито вищі, ніж у Ірану і Північної Кореї.

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