УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Говоримо про загиблих": у Раді назвали приблизну кількість втрат ЗСУ на фронті

Олексій Тесля
18 вересня 2024, 12:53
729
Роман Костенко прокоментував опубліковані раніше дані про втрати України у війні.
Втрати України у війні
У Раді прокоментували дані про втрати України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко прокоментував опубліковані раніше дані про втрати України на фронті.

Дані видання The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих українських військових є завищеними, підкреслив він у коментарі Радіо Свобода.

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що у нас визнані", - зазначив парламентарій.

відео дня

Костенко вважає, що і число в 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це рахувалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає найточніших даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (йдеться про 50 тисяч. - ред.)", - додав він.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що сумарно під час бойових дій Україна і РФ втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже лише під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб, пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні. На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що різниця з втратами Росії "дуже велика" (не на "користь" агресора). Відповідаючи на поставлене запитання про втрати ЗСУ телеканалом BBC, президент зазначив, що Україна, на жаль, втрачає людей щодня.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Костенко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Зеленський у США чекає від Байдена ще одного рішення - Le Monde

Зеленський у США чекає від Байдена ще одного рішення - Le Monde

14:04 Україна
Температура впаде до нуля: який регіон України накриють заморозки

Температура впаде до нуля: який регіон України накриють заморозки

13:41 Синоптик
Півтрильйона для ЗСУ: Рада ухвалила законопроєкт про збільшення держбюджету-2024

Півтрильйона для ЗСУ: Рада ухвалила законопроєкт про збільшення держбюджету-2024

13:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області 22611

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці 11809

Олександра Усика затримали в Польщі: усі подробиці

В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі 9607

В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина 6529

Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина

Останні новини

15:22

Морально-психологічний стан ворога знижується: названо незвичну причину

15:14

Як відмити жовту смугу в унітазі: клінінг-компанії мовчать про ці хитрощі

14:53

Найекономніші котлети: ні грама м'яса - рецепт на мільйонВідео

14:43

РФ готова бити по Україні: названо точні терміни й цілі нової масованої атаки

14:35

У якому чайнику більше чаю: тільки найрозумніші дадуть правильну відповідь на питання

"Дистанційка" в минулому? Як школи повертаються до навчання в умовах війни"Дистанційка" в минулому? Як школи повертаються до навчання в умовах війни
14:33

Красиві діти: Галкін показав, як подорослішали Ліза і Гаррі

14:14

Втечуть усі хвороби та негаразди: що потрібно поставити на стіл 19 вересня

14:05

Топ-3 знаки зодіаку, для яких ця осінь буде найщасливішою в житті

14:04

Зеленський у США чекає від Байдена ще одного рішення - Le Monde

Реклама
13:41

Температура впаде до нуля: який регіон України накриють заморозки

13:29

"Тепер в історії": Еліна Світоліна перенесла операцію

13:20

Півтрильйона для ЗСУ: Рада ухвалила законопроєкт про збільшення держбюджету-2024

13:11

Що означає слово "мент": чому більшість людей помиляється у його значенніВідео

13:03

Атака на склад з БК у Торопці: під удар потрапили дефіцитні ракети, причина землетрусу

13:01

"Це не про кровні зв'язки": Лілія Подкопаєва заговорила про усиновлення

12:53

"Говоримо про загиблих": у Раді назвали приблизну кількість втрат ЗСУ на фронті

12:46

Не лише благословення на застосування ядерки: навіщо Путін їздив до шаманів

12:42

5 знаків зодіаку, які притягують гроші та приречені на багатство

12:12

Що насправді означає чиназес і саунтрес: дивно, але це не просто мем

12:03

Чому в саду росте мох: 3 серйозні причини, про які варто знати усім, і як позбутися проблеми

Реклама
11:56

Уперше з 2023 року: що зробила Кейт Міддлтон - деталі

11:56

Постріл у голову впритул: у Києві на АЗС розстріляли чоловіка, зловмисника затриманоФотоВідео

11:40

Потужну "бавовну" на арсеналі в російському Торопці влаштували дрони СБУ - ЗМІ

11:07

Удар дронів по арсеналу в російському Торопці спровокував землетрусВідео

10:51

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Драконам - серйозні зіткнення, Мавпам - проблеми зі здоров'ям

10:48

На дорогах помітили новий дорожній знак: мало хто здогадається, що він означає

10:45

Є загиблий і поранений: росіяни вдарили по Кіровоградській області

10:23

Усика затримали в Польщі: причина не вкладається в голові - польські ЗМІ

10:10

РФ запустила по Україні понад півсотні дронів, їх збивали у 8 областях: деталі

09:56

Палає склад з ракетами С-300, С-400 та "Іскандер": деталі атаки по Тверській областіФотоВідео

09:50

Групові мішені для HIMARS: ЗСУ потужно б'ють по росіянах на полігонах – Forbes

09:41

"У розлученні вже": онук Алли Пугачової розлучився з дружиною, яка сидить у РФ - росЗМІ

09:40

Пролунали 57 вибухів у дев'яти громадах: РФ масовано атакувала Сумщину

08:51

Окупанти просунулися в трьох населених пунктах на Донбасі - DeepState

08:51

"Наш президент особисто вирішував": Олександр Усик уперше прокоментував своє затримання у Кракові

08:50

"Вони переможуть": у Держдепі назвали ключову допомогу для успіху ЗСУ

08:44

"Ця червона лінія буде активна, поки РФ не почне просідати": аналітик попередив про загрозу

08:10

Детектив "Невмирущий Трамп", або невидимка для кілерівПогляд

07:52

Українські сили атакували в Курській області та просунулися у Вовчанську – ISW

07:30

У Тверській області РФ після атаки дронів потужно горить склад боєприпасівВідео

Реклама
07:05

Оптична ілюзія для найрозумніших: треба знайти всі нулі серед С за 8 секунд

06:49

У Києві та області було чути вибухи: що відомо про дронову атаку РФ

06:10

Чого чекає Україна?Погляд

05:56

Гороскоп на завтра 19 вересня: Овнам - переломний момент, Рибам - хвиля енергії

04:37

Чим розбавити лак для нігтів: лайфхаки врятують будь-який манікюр

04:00

"Досить зухвало": як операція ЗСУ в Курській області вплинула на перебіг війни

03:37

Жінка знайшла таємну кімнату у ванній: всередині її чекала несподівана знахідкаВідео

03:00

Знайти злодюжку можуть лише люди з зором снайпера: надцікава головоломка

03:00

"Хочеться плакати постійно": відома українська журналістка перенесла складну операцію

02:40

Розкрито причину загадкової смерті зірки серіалу "Альф"

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти