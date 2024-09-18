"Говоримо про загиблих": у Раді назвали приблизну кількість втрат ЗСУ на фронті

Роман Костенко прокоментував опубліковані раніше дані про втрати України у війні.

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У Раді прокоментували дані про втрати України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко прокоментував опубліковані раніше дані про втрати України на фронті.

Дані видання The Wall Street Journal про 80 тисяч загиблих українських військових є завищеними, підкреслив він у коментарі Радіо Свобода.

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що у нас визнані", - зазначив парламентарій.

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Костенко вважає, що і число в 50 тисяч загиблих може бути завищеним або приблизним, хоча зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

"Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це рахувалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає найточніших даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (йдеться про 50 тисяч. - ред.)", - додав він.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що сумарно під час бойових дій Україна і РФ втратили загиблими і пораненими близько одного мільйона військових. При цьому кількість загиблих серед цивільного населення досі невідома, адже лише під час російського захоплення Маріуполя, за даними Human Rights Watch, загинуло понад 8 000 осіб, пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні. На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський наголосив, що різниця з втратами Росії "дуже велика" (не на "користь" агресора). Відповідаючи на поставлене запитання про втрати ЗСУ телеканалом BBC, президент зазначив, що Україна, на жаль, втрачає людей щодня.

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