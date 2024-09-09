УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із Курщини

Юлія Закрепа
9 вересня 2024, 15:58
143
Олексій Гетьман розповів, якщо Україні доведеться відходити з Курщини, то цей відхід буде не за кордон, а на зручні позиції.
Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із Курщини
Які плани ЗСУ у Курській області / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, ветераном російсько-української війни, майором запасу Збройних сил України Олексієм Гетьманом. Експерт розповів про те, чи не вичерпала ще себе Курська операція ЗСУ та за яких обставин військам України краще буде піти звідти.

Він зазначив, що ЗСУ потрібно буде відступати у випадку, коли росіяни зосередять там велику кількість своїх сил та коли складеться небезпечна для них ситуація, коли загрожуватимуть великі втрати.

"Враховуючи те, як наше військово-політичне керівництво планує бойові дії, всі ці небезпеки воно бачить. Якщо складається ситуація, яка загрожуватиме нам великими втратами, буде ухвалено рішення відходити. Але необов’язково на кордон між країнами. Коли військові планують свої операції, вони відштовхуються від рельєфу місцевості, а не від кордону. Кордон між країнами ще можна побачити, бо він обладнаний, десь щось перекопано, а от між областями - точно ні. Покажіть мені у полі, де проходить кордон Донецької області. Військові на це не зважають, вони орієнтуються на панівні висоти, зручні місця тощо", - пояснив Гетьман.

Він також вважає, якщо Україні доведеться відходити з Курщини, то цей відхід буде не за кордон, а на зручні позиції. А зручні позиції можуть бути і на українській, і на російській території.

"Якщо на території Курщини будуть місця, де ми зможемо будувати фортифікації, тримати потужну оборону, то навіщо відходити далі? Росіяни ж усе одно будуть лізти, війна ж не закінчиться. А мати наш контингент на російській території і поширювати його там - це суттєвий чинник. Це великий політичний вплив на наших партнерів", - додав Гетьман.

"Цього року я був у відрядженні у Литві та Польщі, спілкувався з військовими - вони не дають нам зброю, бо вважають, що так вони нам допомагають. Їхня логіка така: якщо вони дадуть Україні далекобійну зброю і дозвіл бити нею по Росії, Україна завдасть ударів по вкрай критичних для Росії об’єктах, це викличе лють у Путіна та російського військового керівництва, і росіяни посилять удари по українській території, захоплять більше земель, зруйнують більше міст, загине більше українців. Так от для того, щоб не відбулася ця ескалація, щоб росіяни не розлютилися, Захід, мовляв, робить Україні послугу і не дає багато зброї, щоб зберегти українські території і життя українців. Я відповідав, що так думати - це велика помилка. Тому що Росії немає чим іти на ескалацію. Думка Заходу про те, що він контролює хаос і не допускає ескалацію, є помилковою. Зрештою, це призводить до великих проблем", - детально пояснив Гетьман.

Він також розповів, що зараз українські війська на російській території, контролюють її частину. А Росія малювала не червоні, а бордові лінії, що це одразу буде капець і ядерний попіл. Але нічого не відбулося і не відбувається.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Гетьман вважає, що це вкотре доводить Заходу, що росіяни багато залякують, але зробити щось насправді, ба більше посилити ескалацію, не можуть. Вони б посилили ескалацію залюбки, але нема чим.

"Вони кинули в бій усе, що в них було. Вони на карту поставили все. Тому зараз вони і починають говорити про необхідність перемовин. Але перемовини Росії потрібні для того, щоб відновити її військовий потенціал. Адже вона вичерпала майже все, що було, але нічого з того, що планувала, не досягла. Українське керівництво сказало, що перемовин із РФ найближчим часом не буде, хіба що певні консультації, наприклад, щодо обміну полоненими. А на офіційному рівні керівництво країни говоритиме з Москвою, коли російські війська вийдуть із нашої території", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України. Країна-агресор РФ є федеративним утворенням, у якому регіони повинні мати певні права, і Курська область має право забезпечувати сама себе, заявив Іван Тимочко.

Майор ЗСУ Олексій Гетьман сказав, коли ЗСУ підуть у наступ. Російські окупаційні війська втратили ініціативу на певних ділянках фронту, зокрема на Покровському напрямку. Натомість ЗСУ взяли ініціативу на новому напрямку – Курському.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини України Олексій Гетьман Курська область Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

16:53 Україна
Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із Курщини

Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із Курщини

15:58 Україна
"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

15:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря 33533

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря

Дасть фору Олів'є : рецепт абсолютно нового салату Фаворит 24658

Дасть фору "Олів'є": рецепт абсолютно нового салату "Фаворит"

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання 20887

Дощі та грози накривають Україну: в регіони суне сильне похолодання

Забезпечуйте мене : невістка зрадниці Корольової обдере її до нитки 20690

"Забезпечуйте мене": невістка зрадниці Корольової обдере її до нитки

Останні новини

16:55

Смертельний вибух у Києві: очевидці розповіли про дивних орендарів

16:53

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

16:31

Чи будуть найближчим часом відключення світла: українцям дали прогноз

16:16

Помер зірка "12 стільців" і "Місця зустрічі змінити не можна"

16:13

У Путіна "втекли" від відповіді щодо поставки іранських ракет для обстрілів України

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманНа Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман
15:58

Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із КурщиниВідео

15:49

"Більшу частину не перехопимо": тривожний прогноз щодо цілей іранської балістики

15:47

Для чого в автомобільній аптечці презерватив - використовують його не за призначенням

15:46

Ананаси за космічною ціною: чому в Італії ненавидять гавайську піцу

Реклама
15:39

В Україні різко "злетіли" ціни на продукти у перший тиждень осені: що подорожчало

15:32

Підручник для 7-го класу з мапою України без Криму: в мережі розгорівся скандал

15:24

Чи потрібно закривати кришку унітазу перед змивом: справа не тільки в гігієні

15:17

"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

15:14

Не кладіть їх в кишеню без перевірки: як зрозуміти, що долари справжні

14:52

"Вони б проголосували": майор про ймовірність створення Курської народної республікиВідео

14:49

Україна знищила ключові об'єкти на авіабазі РФ: супутникові знімки "Маринівки"Фото

14:42

Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

14:11

Буде ще нахабнішою: Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше, прогноз

14:10

"Батьки вже вдома": собака зворушливо розбудив свого глухого брата, відео до сліз

13:44

У ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України

Реклама
13:43

Блистітиме, як нова: чим відмити каструлю, що згоріла

13:43

Влітку "Єдині новини" зібрали для Сил оборони понад 42 млн гривень

13:39

Без cвітла тисячі українців: РФ атакувала енергооб'єкти в семи областях України

13:06

Автобус з військовими потрапив у смертельну ДТП на Львівщині - депутат

13:01

Презентація iPhone 16 від Apple: яким буде новий айфонВідео

12:56

Церковне свято 10 вересня: що заборонено робити у день трьох святих мучениць

12:56

Бунт російських мотострільців: штурмовики РФ відмовилися вмирати на Харківщині

12:33

РФ збереже захоплені території: ЗМІ з'ясували деталі "мирного плану" Шольца

12:25

"Ніхто не був радий": путініст Тарзан розмазав свою невістку-стриптизерку

12:15

Ресурси РФ вичерпаються до початку жовтня: майор сказав, коли ЗСУ підуть у наступВідео

11:55

Розгадка тисячолітньої легенди: знайдено "темні" докази міфу про Мерліна

11:34

Чи вистоїть Покровськ і чи був шанс закінчити війну: головні заяви Сирського в інтерв'ю CNN

11:28

"На 70% - це імпровізація": на телеканал 2+2 відбудеться прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов"

11:12

Чого не повинно бути у складі: нутриціолог розповіла, як вибрати пельменіВідео

11:11

"Провів на війні 10 років": загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

11:03

Телеканал 2+2 готує прем’єру воєнної драми до Дня захисників і захисниць України

10:47

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Драконам - біль, Коням - параноя

10:45

Зачистка плацдарму і вихід до АЕС: майор назвав цілі ЗСУ в Курській областіВідео

10:20

"Не збираємося це приховувати": Сирський зробив заяву про причини катастрофи F-16

10:00

Курська АЕС - досяжна мета для ЗСУ: експерт сказав, чи є ризик катастрофиВідео

Реклама
09:18

Які дерева і кущі не можна садити восени: врожаю не буде

09:17

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема

08:59

Прив'язана до ліжка: путіністка Любов Успенська злягла - деталі

08:54

РФ атакувала Україну КАБами і дронами: ППО збила 6 "Шахедів" і дві ракети Х-59/69

08:40

"Ми завадили їм": Сирський зізнався, чому насправді ЗСУ пішли на Курщину

08:36

Армія РФ обходить Вугледар і просунулася під Покровськом, окуповано Водяне - DeepState

08:10

Як виграти війну і де брати мотивацію військовимПогляд

07:42

"На все життя": зрадниця Регіна Тодоренко покинула РФ - причина

07:34

Уночі Київ був атакований "Шахедами": у КМВА розповіли про наслідки

06:52

РФ вдарила по Харкову КАБами: є "прильоти", спалахнула пожежа

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти