Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із Курщини

Олексій Гетьман розповів, якщо Україні доведеться відходити з Курщини, то цей відхід буде не за кордон, а на зручні позиції.

https://glavred.net/ukraine/zagrozhuvatimut-veliki-vtrati-koli-zsu-mozhut-gotuvati-vihid-iz-kurshchini-10595570.html Посилання скопійоване

Які плани ЗСУ у Курській області / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, ветераном російсько-української війни, майором запасу Збройних сил України Олексієм Гетьманом. Експерт розповів про те, чи не вичерпала ще себе Курська операція ЗСУ та за яких обставин військам України краще буде піти звідти.

Він зазначив, що ЗСУ потрібно буде відступати у випадку, коли росіяни зосередять там велику кількість своїх сил та коли складеться небезпечна для них ситуація, коли загрожуватимуть великі втрати.

"Враховуючи те, як наше військово-політичне керівництво планує бойові дії, всі ці небезпеки воно бачить. Якщо складається ситуація, яка загрожуватиме нам великими втратами, буде ухвалено рішення відходити. Але необов’язково на кордон між країнами. Коли військові планують свої операції, вони відштовхуються від рельєфу місцевості, а не від кордону. Кордон між країнами ще можна побачити, бо він обладнаний, десь щось перекопано, а от між областями - точно ні. Покажіть мені у полі, де проходить кордон Донецької області. Військові на це не зважають, вони орієнтуються на панівні висоти, зручні місця тощо", - пояснив Гетьман.

Він також вважає, якщо Україні доведеться відходити з Курщини, то цей відхід буде не за кордон, а на зручні позиції. А зручні позиції можуть бути і на українській, і на російській території.

"Якщо на території Курщини будуть місця, де ми зможемо будувати фортифікації, тримати потужну оборону, то навіщо відходити далі? Росіяни ж усе одно будуть лізти, війна ж не закінчиться. А мати наш контингент на російській території і поширювати його там - це суттєвий чинник. Це великий політичний вплив на наших партнерів", - додав Гетьман.

"Цього року я був у відрядженні у Литві та Польщі, спілкувався з військовими - вони не дають нам зброю, бо вважають, що так вони нам допомагають. Їхня логіка така: якщо вони дадуть Україні далекобійну зброю і дозвіл бити нею по Росії, Україна завдасть ударів по вкрай критичних для Росії об’єктах, це викличе лють у Путіна та російського військового керівництва, і росіяни посилять удари по українській території, захоплять більше земель, зруйнують більше міст, загине більше українців. Так от для того, щоб не відбулася ця ескалація, щоб росіяни не розлютилися, Захід, мовляв, робить Україні послугу і не дає багато зброї, щоб зберегти українські території і життя українців. Я відповідав, що так думати - це велика помилка. Тому що Росії немає чим іти на ескалацію. Думка Заходу про те, що він контролює хаос і не допускає ескалацію, є помилковою. Зрештою, це призводить до великих проблем", - детально пояснив Гетьман.

Він також розповів, що зараз українські війська на російській території, контролюють її частину. А Росія малювала не червоні, а бордові лінії, що це одразу буде капець і ядерний попіл. Але нічого не відбулося і не відбувається.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Гетьман вважає, що це вкотре доводить Заходу, що росіяни багато залякують, але зробити щось насправді, ба більше посилити ескалацію, не можуть. Вони б посилили ескалацію залюбки, але нема чим.

"Вони кинули в бій усе, що в них було. Вони на карту поставили все. Тому зараз вони і починають говорити про необхідність перемовин. Але перемовини Росії потрібні для того, щоб відновити її військовий потенціал. Адже вона вичерпала майже все, що було, але нічого з того, що планувала, не досягла. Українське керівництво сказало, що перемовин із РФ найближчим часом не буде, хіба що певні консультації, наприклад, щодо обміну полоненими. А на офіційному рівні керівництво країни говоритиме з Москвою, коли російські війська вийдуть із нашої території", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України. Країна-агресор РФ є федеративним утворенням, у якому регіони повинні мати певні права, і Курська область має право забезпечувати сама себе, заявив Іван Тимочко.

Майор ЗСУ Олексій Гетьман сказав, коли ЗСУ підуть у наступ. Російські окупаційні війська втратили ініціативу на певних ділянках фронту, зокрема на Покровському напрямку. Натомість ЗСУ взяли ініціативу на новому напрямку – Курському.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред