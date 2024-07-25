Тисячу і більше за день: Шольц розповів про вражаючі втрати РФ у війні

Путін не тільки вбиває мирних жителів України, а також відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів, каже Шольц.

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Шольц розповів про втрати РФ у війні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Миноборони РФ

На війні проти України, за оцінками влади Німеччини, загинули або були поранені 350 тисяч російських солдатів. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає DW.

За його словами, заради захоплення додаткових квадратних метрів української території російський диктатор Володимир Путін не тільки вбиває мирних жителів України, а також відправляє на смерть сотні тисяч російських солдатів.

"За нашими даними - хоча точні цифри невідомі - 350 тисяч російських солдатів або загинули, або отримали тяжкі поранення. І щодня ця кількість зростає на тисячу і більше", - сказав канцлер Німеччини. відео дня

Варто додати, що за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад 571 тисячу окупантів.

Що відомо про Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

Війна в Україні - втрати армії РФ

Нагадаємо, внутрішня пропаганда країни-агресора Росії починає втрачати позиції, бо все частіше викликає у російського населення невдоволення, замість захвату. Однією з причин цього є невідповідність інформації, що транслюють в Росії, із реальним становищем. Це стосується і рівня втрат.

Як відомо, у травні та червні 2024 року середньодобові втрати країни-агресора Росії вбитими і пораненими зросли до максимальних за увесь час повномасштабного вторгнення в Україну показників.

В той же час, згідно з оцінками The Economist, армія країни-агресора РФ втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну від 462 до 728 тисяч військових. Ці підрахунки базуються на витоку даних Міністерства оборони США щодо втрат Росії у війни проти України.

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