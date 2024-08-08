Включення Суджі до складу Сумського району: що відповіли в Україні

Деякі телеграм-канали опублікували відповідне фейкове "рішення" Сумської районної ради про приєднання не лише міста, але й всього Суджанського району.
В Сумській районній раді спростували справжність опублікованого документу та заявили, що не розглядають таке рішення. Офіційне повідомлення підтверджує, що інформація, що розповсюджується, є фейковою.
"Сумська районна рада офіційно повідомляє, що в проєктах рішень та порядку денному ради не мається проєкту відповідного рішення, це питання не входить до її компетенції",– йдеться в заяві.
В районній раді також закликали довіряти офіційним верифікованим джерелам інформації.
А тим часом українські війська продовжують просування вглиб території Росії в Курській області. Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, ЗСУ вийшли на околиці міста Суджа - центру однойменного району.
"Українська армія зараз перебуває щонайменше за 2 км на північний захід від міста Суджа в Курській області, це візуально підтверджується", - зазначив він.
Повідомляється, що українські війська рухаються від держкордону вздовж автодороги 38К-004. Там узяті невеликі села Гоголівка та Рубанщина.
Водночас евакуація із Суджі буквально відсутня. На російську службу 112 надходять численні скарги від росіян.
Війна в Україні – останні новини
Нагадаємо, що окупанти перекинули новий підрозділ у Вовчанськ. Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев наголосив, що зараз загарбники намагаються розширити зону контролю у Вовчанську і просуватися флангами, але тактика окупаційних військ особливо не змінилася.
Окрім цього, армія РФ може влаштувати котел на Донбасі. Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що окупантам вдалося просунутися і наблизитися до Торецька, тому що вони використовують ефективний алгоритм, а в України не вистачає сил і техніки.
А от на своїй території армія РФ не справляється - Кремль екстрено перекидає до Курської області найманців приватної військової компанії "Вагнер".
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