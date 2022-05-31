Готують наступ: Жданов розповів, що відбувається на Ізюмському напрямку

Олег Жданов / Главред, ВСУ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що хоч на Ізюмському напрямку російські окупанти зупинилися і наступ зараз не продовжують, але відновити атаку вони можуть з часом.

"Зараз військові РФ перегрупуються, намагаються змінити військові частини і батальйонно-тактичні групи з тим, щоб спробувати відновити наступ. Там все зупинено: від Ізюму в напрямку Слов'янська. Вони відкотилися на вихідні позиції з метою відновити наступ на Слов'янськ", – зазначив Олег Жданов, передає ТСН.

Він також додав, що якщо у окупантів буде успіх у Слов'янську, під загрозою опиниться Запорізький напрямок і Краматорськ.

"Наскільки я розумію, наші війська проводять в Запорізькій області контрнаступні дії для того, щоб окупанти не могли зробити наступальні дії з боку Пологів", - підкреслив військовий експерт.

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