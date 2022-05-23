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Під Ізюмом провалилася ворожа розвідка боєм: окупанти відступили з втратами

23 травня 2022, 12:33

ЗС РФ продовжують також обстрілювати населені пункти області, є поранені серед мирного населення.

війна, російська техніка
Рашисти зазнали втрат на Харківщині / Фото Reuters

За минулу добу в Харкові в результаті ворожих обстрілів постраждали два мирних жителя, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора з реактивних систем залпового вогню був обстріляний Київський район. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів в районі Павлова Поля, снаряд впав біля зупинки громадського транспорту. 1 людина отримала поранення вибуховою хвилею. За добу в цілому по Харкову – 2 поранених", - написав він у своєму Telegram.

Він повідомив, що ЗС РФ продовжують також обстрілювати населені пункти області, там теж є поранені серед мирного населення.

"Минулої доби обстрілювали Циркуни, 2 поранених. У Первомайському - 1 поранений. 1 цивільний постраждав від обстрілів Балаклії. Вночі обстріли окупантів зазнали Чугуївського району, в результаті обстрілу зайнялися приватні будинки, магазин і кафе. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синьогубов.

Він додав, що в районі Ізюму ворог на окремих ділянках намагався провести розвідку боєм, але зазнав втрат і відступив.

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Раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках відбито 11 атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової бронетехніки і шість одиниць автомобільної техніки противника.

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