Готується нова стратегія: Маломуж назвав терміни контрнаступу ЗСУ

Удар по Курщині був одним з елементів нової стратегії війни. Однак така операція має бути не одна.

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Микола Маломуж пояснив, коли можливий контрнаступ ЗСУ / Главред, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Генштаб розробляє нову стратегію ведення війни. Під ці нові стратегічні зміни буде виділятися все необхідне на засіданні у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів країн. Після цього стане можливою зміна ситуації на фронті. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж, відповідаючи на запитання про те, коли стане можливим контрнаступ ЗСУ.

За його словами, удар по Курщині був одним з елементів цієї стратегії. Однак така операція має бути не одна.

"Такий удар має бути не один. Зараз увага зосереджена на Курській операції, багато говориться про її успіх, про те, що вона мала позитивні для нас наслідки, але це самозаспокоєння, бо візит на Курщину може мати тактичні успіхи, але ці успіхи нівелюються, якщо не буде інших потужних ударів на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині, якщо не буде підготовлено інші потужні наступальні операції, які будуть спрямовані на визволення наших територій у місцях, де ворог не чекає (наприклад, на Херсонщині або в напрямку Криму)", - сказав Маломуж під час чату на Главреді.

За словами генерала, якщо Силам оборони вдасться нейтралізувати всі системи комунікацій, тобто понтонні переправи, Керченський міст, інфраструктуру, аеродроми, тоді Крим перетвориться на пастку для росіян.

"А для цього потрібно готувати системну глибоку операцію", - додав він.

Маломуж вважає, що впровадження в життя нової стратегії війни можна очікувати наприкінці 2024 року і на початку наступного, 2025-го.

"Це дасть нам змогу не тільки звільняти свої території, а й вийти на переговорний процес і врегулювання ситуації в перспективі", - вважає генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Ситуація на фронті - останні новини

Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області. Водночас у російських окупантів є успіхи біля чотирьох населених пунктів на Донбасі. Про це 17 жовтня повідомляють аналітики моніторингового каналу DeepState.

16 жовтня в Deep State повідомили, що російська окупаційна армія захопила населений пункт Острівське на Покровському напрямку в Донецькій області.

15 жовтня аналітики Deep State повідомили, що ворог просунувся біля п'яти населених пунктів у трьох областях, а саме:

у селі Невське Кремінського району Луганської області;

у селищі Золота Нива Волноваського району Донецької області;

у селі Водяне Покровського району Донецької області;

у місті Торецьк Донецької області;

у селі Приютне Запорізької області.

Десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ розповів The Times, що російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року. Під час щоденних вилазок росіян під Курахове, там знищується від 20 до 30 окупантів.

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