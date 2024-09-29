Війська РФ готуються до штурмових дій у Запорізькій області: куди вони підуть

Кілька днів тому російські військові вже отримали 25 багі.

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Наступ РФ на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Армія країни-агресорки Росії готується до штурмів у районі села Приютне Запорізької області. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, кілька днів тому російські військові отримали 25 багі — легких авто, які зазвичай використовуються під час штурмів малими групами піхоти.

"Ворог не припиняє розвідку, продовжує обстріл і готується до проведення штурмових дій. Підготовка до штурмових дій ведеться на Запорізькому напрямку, зокрема, за даними нашої розвідки, у районі Приютного. Ворог зосереджує особовий склад, який планує залучити до штурмових дій", — розповів Волошин. відео дня

Речник Сил оборони також додав, що росіяни намагатимуться отримати під свій контроль певні плацдарми, щоб з них потім розвивати наступальні дії.

Постачання окупантам здійснюються з тимчасово окупованого Криму, а також частково залізницею. Йдеться про поповнення особового складу, озброєння, боєкомплекти, пально-мастильні матеріали.

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав найбільш "гарячі" напрямки східного фронту.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії, підполковник Янек Кессельманн говорив, що удари Сил оборони України, спрямовані на знищення складів боєприпасів російської армії, можуть почати впливати на бойові дії на фронті вже в жовтні.

Крім того, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов значив, що окупанти щоденно запускають керовані авіаційні бомби по Запоріжжю. Це пов’язано з тим, що росіяни модернізували конструкцію авіаційних бомб, тож дальність польоту КАБів збільшилася і вони стали для росіян найефективнішою зброєю.

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