"Пан Берлусконі не прокидався о 3 ночі прати одяг": Зеленський опустив друга Путіна

Президент України підкреслив, що бажає, щоб "в Італії ніколи не було війни і ніхто б цього не прожив".

Зеленський, Берлусконі / president.gov.ua, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на коментар екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі з приводу війни в Україні.

"Пан Берлусконі ... його будинок ніколи не бомбили ракетами щодня, і слава богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних і близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не прокидався о 3 годині ночі і не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братерську любов російського народу",- сказав Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що бажає, щоб "в Італії ніколи цього не було і ніхто б цього не прожив, тому що це просто велика трагедія".

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Що заявляв Берлусконі

Раніше Берлусконі виступив з критикою і звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського. У Міністерстві закордонних справ України різко обложили італійського політика.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італія" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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