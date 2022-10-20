Берлусконі звинуватив Зеленського в початку війни з РФ і виправдав Путіна - ЗМІ

Сільвіо Берлусконі звинуватив Зеленського у війні / Фото governo.it

Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він винен у повномасштабній війні, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

Про це повідомило італійське видання LaPresse, опублікувавши відповідний аудіозапис з політиком.

На опублікованому записі Берлусконі каже, що війна почалася в 2014 році, Україна нібито напала на "новостворені республіки Донбасу" всупереч "мирному договору", підписаному в Мінську.

За словами колишнього прем'єра, після приходу до влади шостий президент України Володимир Зеленський нібито почав утричі сильніше атакувати "Л/ДНР", в результаті ватажки терористів були змушені звернутися до Путіна. Таким чином, Берлусконі вважає агресію російського диктатора Володимира Путіна цілком обґрунтованою.

Берлусконі заявив, що Путін придумав спецоперацію.

"Війська повинні були увійти в Україну, за тиждень дійти до Києва, Скинути чинну владу, Зеленського і так далі, і поставити вже обрану українською меншістю владу з порядних, розсудливих людей, ще через тиждень повернутися назад", – вважає італієць.

Далі він говорив про "непередбачуваний опір з боку українців, які з третього дня почали отримувати гроші та зброю із Заходу". Берлусконі вважає, що через це "війна з двотижневої операції перетворилася на двохсотрічну війну".

Як повідомляв Главред, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі, якого називають другом Путіна, вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоби припинити війну.

Пполитикзаявляв, що він готовий разом з ексканцлеркою ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

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