'Спроба поцілувати криваві руки Путіна': у МЗС України відповіли Берлусконі через слова про Зеленського

Друг Путіна Сільвіо Берлусконі звинуватив Україну у війни проти Росії та сказав, що не став би зустрічатися із Зеленським.

Друг Путіна Берлусконі осоромився через заяву про Зеленського / Фото УНІАН, скріншот

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі виступив з критикою та звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського. У Міністерстві закордонних справ України різко відповіли італійському політику.

Скандальні заяви Берлусконі

Сільвіо Берлусконі, коментуючи зустріч нинішнього прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні та Володимира Зеленського на полях саміту ЄС в Брюсселі, заявив, що якби він все ще був главою уряду, він би не зустрівся з українським лідером. За його словами, вторгнення РФ в Україну не було б, якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі.

"Тому що ми є свідками спустошення країни та розправи над її солдатами і мирними жителями. Йому достатньо було б припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу й цього б не сталося. Тож, я оцінюю поведінку цього джентльмена дуже і дуже негативно", - сказав 86-річний політик, передає IL Messaggero.

Берлусконі вважає, що президенту США Джо Байдену потрібно запропонувати Зеленському "план Маршалла" на 9 трильйонів доларів для відновлення України після війни.

"Однак за однієї умови - завтра ви віддасте наказ про припинення вогню. Ще й тому, що з завтрашнього дня ми більше не будемо давати вам долари і більше не будемо давати вам зброю. Тільки таке могло переконати цього джентльмена домогтися припинення вогню", - сказав колишній прем'єр.

Реакція МЗС України на слова Берлусконі

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, у свою чергу, розповів, що у 2010 році він працював у Посольстві України в Лівії. Тоді ж Берлусконі прилетів на зустріч з Муаммаром Каддафі.

Під час офіційної церемонії італійський політик поцілував руки лівійському диктатору, щоб продемонструвати свою лояльність.

Берлусконі цілує руку Кадаффі / facebook.com/oleg.nikolenko.50

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента - спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові. Намагання продемонструвати свою лояльність російському диктатору. Водночас італійський політик повинен усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а значить несе політичну і моральну відповідальність", - зазначив речник МЗС України у Facebook.

Ніколенко додав, що Україна цінує оперативну реакцію прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка підтвердила непохитну підтримку України з боку італійського уряду після неприйнятних заяв Берлусконі.

Зазначимо, в канцелярії чинного прем'єра Італії, коментуючи заяви Берлусконі, заявили, що підтримка італійським урядом України тверда й переконлива.

Довідка. Сільвіо Берлусконі тричі був прем'єр-міністром Італії з 1994 по 2011 рік. Упродовж багатьох років називав президента Росії Володимира Путіна своїм хорошим другом.

Як повідомляв Главред, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з ексканцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресорки.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому експолітик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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