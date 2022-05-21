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Україна повинна прийняти вимоги Путіна: Берлусконі закликав Європу натиснути на Київ

21 травня 2022, 13:34

Політик вважає, що західні санкції погано вплинули на економіку РФ, але також нашкодили й Італії. Берлусконі виступив проти постачання Україні зброї.

Сільвіо Берлусконі
Сільвіо Берлусконі зробив неоднозначну заяву з приводу війни в Україні / Фото governo.it

Колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італіє" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі, якого називають другом Путіна, вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги президента країни-агресора, щоби припинити війну.

На мітингу прихильників своєї партії 20 травня Берлусконі заявив, що мир "має бути досягнутий якомога швидше", пише Corriere Della Sera.

"Я вважаю, що об'єднана Європа повинна внести мирну пропозицію, намагаючись змусити українців прийняти вимоги Путіна", – заявив італійський політик.

Берлусконі також вважає, що санкції західних країн погано вплинули на економіку РФ, але також нашкодили і Італії.

Крім того, політик виступив проти постачання Україні західної зброї.

"Передати зброю - значить бути союзником, ми теж воюємо", - заявив Берлусконі.

Нагадаємо, на початку квітня на з'їзді своєї партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі заявив, що "розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна". Італійський політик також зазначив, що познайомився з Путіним двадцять років тому і той завжди здавався йому "людиною здорового глузду, людиною демократії, людиною миру".

"Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною агресією Росії проти такої нейтральної країни, як Україна, яка мужньо і рішуче бореться за свою свободу. Агресія, яка замість того, щоби привести Росію в Європу, привела її в обійми Китаю", — заявив тоді Берлусконі.

Зазначимо, в червні 2015 року Путін приймав Берлусконі в Росії. Після політик заявив, що президент РФ пропонував йому російське громадянство і посаду міністра економіки.

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Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не планує йти на поступки Путіну та припиняти вогонь. Офіс президента вважає це неможливим, поки РФ не виведе всі свої війська з території нашої держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 сказав, що президент Франції Еммануель Макрон зараз даремно намагається шукати "вихід для Росії".

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками з приводу нашого суверенітету заради того, щоби зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території", - сказав глава держави.

Тим часом спікер Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі.

Інші новини:

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