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Горять, руйнуються мости та шляхопроводи: ЗСУ придумали спосіб, як зупинити РФ

Даяна Швець
11 червня 2025, 13:19
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Українські військові ламають плани росіян щодо захоплення територій, які залишаються під контролем ЗСУ.
Путин, ВСУ
ЗСУ ламають логістичні плани та шляхи РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот з відео

Про що сказав Селезньов:

  • Залізниця є найбільш ефективним способом переміщення військових вантажів РФ
  • Дії ЗСУ спрямовані на максимальне ускладнення логістики російської армії

Сили оборони здійснюють заходи контрдії ворогу: атаки по півдню Запорізької області із зануренням тамтешнього регіону в блекаути, руйнування двох ключових залізничних магістралей на Брянщині - не просто випадкові збіги. Колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що зараз здійснюється певна превентивна діяльність, щоб максимально ускладнити логістику російської армії.

"Це суттєво затримує їхнє просування. Один із ключових факторів, що впливають на темпи перекидання ресурсів, - це стабільне функціонування залізничного сполучення. Якщо палають релейні шафи, руйнуються мости й шляхопроводи - відбувається значне зволікання з переміщенням військових вантажів", - каже він в інтервʼю Главреду.

відео дня

Селезньов пояснює, що логістика — це переміщення ресурсів. Немає ресурсів - немає просування на полі бою.

"Автотранспортом або авіацією багато не навозиш - це надто повільно й дорого. Найбільш ефективний спосіб переміщення військових ресурсів - саме залізниця. І якщо вона працює нестабільно, це суттєво сповільнює бойову логістику ворога", - заявляє Селезньов.

Також експерт нагадує, що наразі близько 30% території Донецької області ще перебуває під нашим контролем. І ключові, найбільші населені пункти також залишаються під нашим контролем. Тому росіяни прагнуть взяти їх під свій контроль, однак ЗСУ ламають плани ворога.

Новини України - що зараз відбувається на фронті

Як повідомляв Главред, в ЗСУ розповіли, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину. Наразі острівна зона на Дніпрі залишається повністю під контролем ЗСУ.

Також нещодавно повідомлялося, що окупанти зайняли понад десять сіл на Сумщині. Російські війська просуваються в напрямку Юнаківки та інших сіл, з яких можуть здійснювати атаки.

Водночас очільник України Володимир Зеленський відповів, де найскладніша ситуація на фронті. За його словами, найбільш жорсткі та інтенсивні бойові дії тривають на Покровському, Курському та Сумському напрямках.

Більше ключових новин про фронт:

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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