Горять машини та будинки: кадри зі страшними наслідками ракетного обстрілу

Внаслідок ворожих атак пошкоджені житлові будинки в Одеській, Київській, Львівській та Полтавській областях.

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Наслідки російського ракетного обстрілу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували ракетами Україну. Через ворожий масований обстріл пошкоджені житлові будинки у багатьох областях України, є поранені та загиблі. Про це повідомляє МВС України.

Внаслідок ракетної атаки у Київській області пошкоджений 21 приватний житловий будинок, 5 господарчих споруд, магазин, два гаража, адмінбудівля та 5 автомобілів. Постраждала одна жінка, їй на місці надали необхідну допомогу.

На Одещині внаслідок обстрілу зруйновані чотири приватних будинки, ще у трьох була пожежа. Через ракетний удар поранений підліток.

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"Психологиня ДСНС надавала допомогу місцевим мешканцям. Рятувальники також знайшли загубленого собаку та передали його власникам", - йдеться у повідомленні.

У Львівській області загинула одна людина, ще 2 - травмовані. Зафіксоване руйнування та загоряння гаражів.

У Полтавській області постраждала одна людина, її госпіталізували. У Кременчуцькому районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також згоріли 5 легкових автомобілів.

Вибухи в Україні 17 листопада - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ може завдати повторних ударів. У агресора є ракетний запас на кілька ударів по Україні.

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