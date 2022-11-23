"Переповзають мертвих": поля під Бахмутом усіяні трупами окупантів - боєць ЗСУ

Боєць ЗСУ розповів про бої під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

У боях під Бахмутом Донецької області російські окупаційні війська зазнають катастрофічних втрат.

У Мережу потрапили кадри великої кількості трупів російських солдатів під Бахмутом. Кадри публікує Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

Також наводяться свідчення бійця ЗСУ з псевдо "Твій друг Стус" з 93-ї ОМБр, який бере участь у боях за Бахмут.

"Йде група в 10 осіб, отримує (нецензурно, — ред), відходить 4. Нова група, знову (нецензурно, — ред.), знову відкат. У такому форматі проходить день. Іноді вони переповзають своїх мертвих дружків і починають рити майже під ними, щоб вижити. Буває лягають у мертвих і лежать годинами", - описав він в Twitter те, що відбувається під Бахмутом.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста. Однак ЗСУ не поступаються окупантам і весь час майстерно обламують плани росіян.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. З цього російські окупанти не відстають від міста.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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