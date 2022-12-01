Росія хоче оточити одне місто України: Арестович розкрив план Кремля

Радник Офісу президента підкреслив, що росіяни в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку.
Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про плани окупантів у Бахмуті.
Під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним Арестович зазначив, що росіяни планують повторити той самий сценарій, який був у Сєвєродонецьку.
"Росіяни хочуть вийти на захід від Бахмута і сподіваються перерізати трасу Костянтинівка-Бахмут, щоб оточити місто", - сказав Арестович.
Радник Офісу президента підкреслив, що росіяни в Бахмуті хочуть повторити те ж, що було в Сєвєродонецьку і змусити ЗСУ покинути місто. Однак Арестович переконаний, що це неможливо.
Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 30 листопада.
За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.
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