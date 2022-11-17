Під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу і багатодітний батько

Спорсмен Євген Колесніченко загинув під Бахмутом/ Федерація гандболу України, ua.depositphotos.com

На Донеччині під Бахмутом загинув український воїн, багатодітний батько і чемпіон України з гандболу Євген Колесніченко.

Він служив у штурмовому підрозділі. Про загибель бійця повідомила Федерація гандболу України.

Колесніченко у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого вступив до тероборони Києва. Потім він опинився у найгарячіших точках фронту.

Воїн до війни був майстром спорту з гандболу, виступав за донецький "Шахтар". Зазначається, що вони з дружиною мріяли придбати будинок на колесах, але війна зруйнувала усі мрії.

У Євгена залишилися дружина Євгенія і троє дітей. Поховали героя у середу, 16 листопада.

"Я просто у відчаї. Такі хлопці помирають за наше майбутнє, ми маємо цінувати це. Женя був з Донецька. Він був чудовою людиною та хорошим розумним гравцем, який відмінно бачив майданчик, грав на позиції лівого півсереднього, був чемпіоном та призером національної першості у складі донецького "Шахтаря-Академії" наприкінці 1990-х та початку 2000-х років", – розповів головний тренер команди "Донбас", колишній тренер Євгена Колесніченка у команді "Шахтар-Академія" Іван Фучеджи.

Загинув спортсмен Євген Колесніченко/Федерація гандболу України

Загинув спортсмен Євген Колесніченко/Федерація гандболу України

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом на Донеччині загинув фермер із канадської провінції Саскачеван, ветеран Афганістану 33-річний Джозеф Хільдебранд, який добровольцем воював на боці Збройних сил України. Доброволець разом з побратимами загинули під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у Львові 14 листопада попрощалися з 25-річним бійцем з Тайваню, який воював на боці України у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" і загинув на Луганщині. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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