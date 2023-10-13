ЗСУ тримаються, йдуть дуже важкі бої: в ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці

РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових.

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Українські військові тримаються в Авдіївці, сказав Михайло Подоляк / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скрін

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що біля Авдіївки тривають важкі бої. Країна-агресор РФ активізувалася на цьому напрямку, щоб відвернути увагу українських військових, щоб Сили оборони України не могли просуватися на Південному чи Запорізькому.

"Вони сконцентрувалися та йдуть на Авдіївському напрямку. Важкі бої? Так. Дуже важкі? Так. Наші стоять? Безумовно. Розуміють, як потрібно воювати за цими напрямками? Абсолютно", - сказав Подоляк в інтерв'ю 24 каналу і додав, що довіряє інформації Генштабу.

За словами радника глави ОП, Росія буде намагатися розхитати ті чи інші напрямки, відвернути увагу, щоб ми не могли підвозити туди ресурси.

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"Українська армія сьогодні -це навіть не та армія, яка була рік тому. Вона набагато потужніша з точки зору розуміння планів, які використовує Росія. Чи можемо ми їм протистояти? Так. Чи достатньо ресурсу? На думку наших партнерів, було б бажано мати набагато більше тих же артилерійських снарядів. Але це питання переговорних майданчиків, на яких це відпрацьовується", - сказав він.

Подоляк підкреслив: "Авдіївський напрямок тримається. Так само як йдуть позитивні наступальні дії на Токмацькому, Бахмутському напрямках тощо".

Ситуація в Авдіївці

За останні три дні російські окупанти захопили 4,52 квадратних кілометра території на різних напрямках навколо Авдіївки. Ворожі війська знаходяться на відстані 3,32 км від дороги - української лінії зв'язку. Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни. За оцінками ISW, російські війська станом на 12 жовтня не забезпечили серйозного прориву під Авдіївкою та навряд чи одразу відсічуть українські сили.

Авдіївка пережила найбільший наступ російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ. Українські війська відбили атаки і зуміли утримати всі свої позиції. Окупанти не припиняють обстріли міста та околиць, а також позиції ЗСУ.

13 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення, вони зосередилися на ударах з флангів з півночі та з півдня. У місті - важка ситуація, тривають бої. Гуманітарну допомогу і продукти харчування в Авдіївку не постачають, влада організовує евакуацію в перервах між обстрілами.

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