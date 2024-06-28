Роками сиділи в ув'язнені: з російського полоне повернули 10 людей - Зеленський

В Україну вдалося повернути заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла.

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З російського полону повернулись 10 людей / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Кримська солідарність

28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей. Обовʼязково звільнимо всіх наших!" - написав Зеленський.

Хто повернувся з полону

З російського полону повернулися:

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Наріман Джелял - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (потрапив у полон у 2021 році);

Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які перебували у російському полоні з 2017-2018 років;

Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, яких взяли у полон в Бедрянську за опір окупантам;

Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова - цивільні, які були захоплені на території Білорусі.

З російського полону повернулись 10 людей / фото: Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що Україна працює над тим, щоб повернути додому всіх полонених громадян.

"Цивільні - вдома! Сьогодні відбулося історичне повернення цивільних громадян України, яких роками утримувала РФ. Це радісна новина для українських сімей та надія на те, що такі повернення відбуватимуться надалі ...Представники нашого Офісу слідкуватимуть за дотриманням їхніх прав. Зокрема щодо медичного огляду, реабілітації, отримання необхідних документів, отримання необхідної допомоги", - написав Лубінець.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що Микола Швець, якого затримали у Білорусі, був звинувачений у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Валерія Матюшенка затримали у липні 2017 року на Донеччині. Тоді окупанти незаконно засудили його до 10 років позбавлення волі. Олену Пєх тримали в ув'язнені з 2018 року. Вона була мистецтвознавицею та науковою співробітницею Горлівського художнього музею.

Наріман Джелял був не лише заступником голови Меджлісу, а ще журналістом та активістом. Російські силовики затримали його у Криму у вересні 2021 року. Тоді його незаконно засудили до 17 років позбавлення волі.

Всього в рамках 53-го обміну вдалося повернути додому 100 українських громадян. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.

Обмін полоненими 25 червня - останні новини

З російського полону повернулися 90 наших захисників. Серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

"Серед них - 52 оборонці Азовсталі, полонені з ЧАЕС … Це важливий обмін. Ключове для нас - повернути всіх наших людей додому. Щоб кожен військовий обійняв рідних, ступив на рідну землю, дихав вільним повітрям. Задача від Президента - повернути всіх. Дякую нашій команді за роботу. Вдячний ОАЕ за сприяння обміну. Повернемо всіх", - написав Єрмак.

Також повідомляється, що загалом Україні вдалося повернути вже 3300 наших людей із російського полону.

Голова ОП Андрій Єрмак і представник ГУР Андрій Юсов анонсували новий обмін полоненими. За їхніми даними, повернення наших захисників із російського полону може відбутися вже за кілька днів.

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