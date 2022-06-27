"Глянь, що ти накоїв!": бійці ЗСУ веселяться на тлі палаючих складів окупантів на Луганщині

Наші захисники "дали жару" російським загарбникам.
На Луганщині ЗСУ вдарили по складах російських окупантів. Стовпи диму було видно за кілометри.
Тим часом наші бійці вирішили записати відео, на якому допустили, що окупанти самі винні в пожежах.
"Тобі казали, що не треба було палити? Глянь, що ти наробив! Бичок на позиції кинув?",- жартує боєць за кадром.
У відповідь боєць з позивним "Тель-Авів" почав жартома виправдовуватися.
"Я думаю пора ще раз [вдарити - неценз.] туди, нехай догоряють!",- додав другий боєць.
Нагадаємо, перша пожежа спалахнула в Зимогір'ї, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Склад розташований за 50 кілометрів від позиції українських воїнів.
Під окупованим Алчевськом горить ще один склад з боєприпасами ворога. Попередньо відомо, що ЗСУ вдарили по ньому з РСЗВ HIMARS.
Також ми повідомляли, що в Харківській області ЗСУ вдарили по пункту управління російських окупантів. В результаті успішної атаки був ліквідований особовий склад армії РФ.
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