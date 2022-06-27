"Глянь, що ти накоїв!": бійці ЗСУ веселяться на тлі палаючих складів окупантів на Луганщині

Бійці ЗСУ веселяться на тлі палаючих складів окупантів на Луганщині / скріншот

На Луганщині ЗСУ вдарили по складах російських окупантів. Стовпи диму було видно за кілометри.

Тим часом наші бійці вирішили записати відео, на якому допустили, що окупанти самі винні в пожежах.

"Тобі казали, що не треба було палити? Глянь, що ти наробив! Бичок на позиції кинув?",- жартує боєць за кадром.

У відповідь боєць з позивним "Тель-Авів" почав жартома виправдовуватися.

"Я думаю пора ще раз [вдарити - неценз.] туди, нехай догоряють!",- додав другий боєць.

Нагадаємо, перша пожежа спалахнула в Зимогір'ї, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Склад розташований за 50 кілометрів від позиції українських воїнів.

Під окупованим Алчевськом горить ще один склад з боєприпасами ворога. Попередньо відомо, що ЗСУ вдарили по ньому з РСЗВ HIMARS.

Також ми повідомляли, що в Харківській області ЗСУ вдарили по пункту управління російських окупантів. В результаті успішної атаки був ліквідований особовий склад армії РФ.

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