Десятки "трьохсотих" і повністю знищена техніка: ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в Ізюмі

ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в Ізюмі

У Харківській області ЗСУ вдарили по пункту управління російських окупантів. В результаті успішної атаки був ліквідований особовий склад армії РФ.

Артилерійський удар по пункту управління угруповання військ "Ізюм", який базувався в місті на території ліцею, було завдано 24 червня, розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"Сам ПУ і вся техніка охорони і забезпечення, що базується біля будівлі, повністю знищені. Втрати серед особового складу: більше 8 військовослужбовців загинули і понал 13 поранених (у тому числі начальник штабу однієї з дивізій 20 армії в критичному стані)", - написав журналіст.

На цьому пункті базувався командний склад Західного військового округу (в/ч 11000, Санкт-Петербург), 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Воронеж) і 1 танкової армії (в/ч 73621, Баківка), а удар по скупченню ворога було завдано американської РЗСО HIMARS.

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Нагадаємо, що потужне РСЗВ вже кілька днів перебуває в Україні, і тепер Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав як з такою технікою працюють українські воїни.

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