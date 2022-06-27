УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Десятки "трьохсотих" і повністю знищена техніка: ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в Ізюмі

27 червня 2022, 09:59

ЗСУ вдало випробували американську РЗСО на окупантах.

false
ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в Ізюмі

У Харківській області ЗСУ вдарили по пункту управління російських окупантів. В результаті успішної атаки був ліквідований особовий склад армії РФ.

Артилерійський удар по пункту управління угруповання військ "Ізюм", який базувався в місті на території ліцею, було завдано 24 червня, розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"Сам ПУ і вся техніка охорони і забезпечення, що базується біля будівлі, повністю знищені. Втрати серед особового складу: більше 8 військовослужбовців загинули і понал 13 поранених (у тому числі начальник штабу однієї з дивізій 20 армії в критичному стані)", - написав журналіст.

На цьому пункті базувався командний склад Західного військового округу (в/ч 11000, Санкт-Петербург), 20 загальновійськової армії (в/ч 89425, Воронеж) і 1 танкової армії (в/ч 73621, Баківка), а удар по скупченню ворога було завдано американської РЗСО HIMARS.

читайте такожВантаж 200 для Інгушетії: ЗСУ знищили командира мотострілецької роти армії РФРаніше з'явилося відео, як збройні сили України успішно застосували американські системи залпового вогню HIMARS, знищивши два командні пункти російської армії.

Нагадаємо, що потужне РСЗВ вже кілька днів перебуває в Україні, і тепер Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав як з такою технікою працюють українські воїни.

Дивіться новини Харкова онлайн:

Читайте також:

війна в Україні новини Харкова Роман Цимбалюк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:35

Прилавки на ринках у Білорусі ломляться від краденої мелітопольської вишні та херсонських помідорів

10:15

Навіщо РФ б'є ракетами по Україні: сил на наступ немає, Путін надсилає "сигнал" - Die WeltВідео

10:03

Понад 100 тіл загиблих під завалами одного будинку: у Маріуполі виявили страшну знахідкуВідео

09:59

Десятки "трьохсотих" і повністю знищена техніка: ЗСУ рознесли пункт управління ЗС РФ в ІзюміВідео

09:50

Як приготувати смачну вишневу наливку без горілки: поради господиням

Реклама
09:33

Вантаж 200 для Інгушетії: ЗСУ знищили командира мотострілецької роти армії РФВідео

09:27

"Його можна зрозуміти": експерт розповів, навіщо і до кого Лукашенко постійно їздить в РосіюВідео

09:14

В Україні ліквідовано російського майора, який бомбив Чернігів

08:55

Про ракетні удари по Україні: росіяни мстятьсяПогляд

08:50

Прибрали неугодних: у Росії зніматимуть новий сезон" Сватів " без деяких акторів

08:48

РФ проводить "таємну мобілізацію" по країні – ISWВідео

08:39

Україна вже має низку домовленостей із Заходом про потужну ППО – ЗеленськийВідео

08:34

Гороскоп на сьогодні, 27 червня 2022: Тільцям - важливі події, Дівам - вдалі покупки, Рибам - грошове везінняВідео

08:30

Непогана собою: режисер Байрак милується собою під час тривоги і спуску в бомбосховище

08:09

В РФ настав дефолт за зовнішнім боргом вперше за 100 років – BloombergВідео

07:55

"Вас втягують у війну з Україною": Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом"Відео

07:46

Дочка путіністки Єгорової розповіла новини про своє життя

07:38

Буде по 10 кг з одного "квадрата": як виростити суперврожай картопліВідео

07:18

ЗСУ на Півдні знищили 39 окупантів, три склади боєприпасів і збили кілька БПЛА ворогаВідео

07:04

"Я більше не хочу підтримувати": Тодоренко опублікувала дивне відео і закрила коментаріВідео

Реклама
06:57

Чому Україна не б'є по БілорусіПогляд

06:36

Ракетний удар по Одеській області: загорілися будинки, серед постраждалих - дитина

05:20

Найсмачніша справжня окрошка: простий рецепт і 3 секрети приготуванняВідео

05:17

Нищівна психологія: ТОП-5 типових жіночих помилок, які руйнують відносини

04:44

РФ посилила ракетні удари по Україні: всьому виною нове керівництво - експертВідео

04:10

"Я не патріот": Чехова вразила заявою після повернення в Росію

03:50

Українська "дівчина Бонда" Ольга Куриленко засліпила фанатів красою в прозорій сукні

03:28

Розкрито останні слова Юрія Шатунова перед смертю

03:14

Наталія Могилевська зізналася у своїх кровожерливих фантазіях про Путіна: "Я непогано роблю це"

03:10

"Знущання - співати про Росію": Пол Маккартні підтримав Україну і відмовився від Back in the U. S. S. RВідео

02:58

Буде як новий: як відмити будь-які плями з дивана

02:40

Ніколи не постаріє: 57-річна Елізабет Херлі прокотилася на велосипеді в кричущому бікіні

02:06

Гарячі цукерки: Мадонна показала фото в обіймах старшої доньки

01:40

Як виростити урожай в 100 кг огірків: проста лимонна кислота створить диво на городіВідео

01:32

Є тільки один спосіб змусити Путіна і російську армію поступитися - західний військовий експертВідео

00:25

"Влучання. Згоріла багатоповерхівка": російські окупанти знищили квартиру Андрія Бєднякова

00:05

Україну розжарить до +37º: синоптик назвав терміни нестерпного пеклаВідео

26 червня, неділя
23:51

"Всіх знайдемо": Зеленський пригрозив росіянам, які забезпечують запуски ракети по УкраїніВідео

23:31

Вибухи складів зброї та нафтобаз: бійців спецзагону ЗСУ закидають у РФ - The TimesВідео

23:08

Прикмети на 27 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
23:03

"Готуємося до гіршого": Жданов пояснив, чому влада не робить заяв про можливе вторгнення БілорусіВідео

22:51

Гороскоп на липень 2022 для Близнюків: чого чекати у фінансах, роботі й здоров'їВідео

22:48

Шойгу злякався: журналіст висміяв фарс з "візитом" глави МО РФ на ДонбасВідео

22:21

За сальний жарт про жінок у ЗСУ український комік поплатився кар'єроюВідео

22:21

Вантаж 200 для Калінінграда: ЗСУ знищили підполковника-морпіха РФВідео

21:53

Путін готується відкрити другий фронт: ЗМІ розповіли про нараду з питання нової війниВідео

21:44

Великобританія і Франція посилять військову підтримку України — ДжонсонВідео

21:23

Блінкен жорстко "припечатав" Путіна: провалив свої стратегічні цілі в УкраїніВідео

21:17

Євросоюз може запровадити санкції на російське золото - Шарль МішельВідео

20:59

Радикальна відповідь на ракетний тероризм: демілітаризація європейської частини РФ – РезніковВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти