ЗСУ вдарили з HIMARS: на Луганщині горять 2 склади боєприпасів окупантів

ЗСУ вдарили з HIMARS по двох скалдах окупантів на Луганщині/ скрін з відео, Вікіпедія

На Луганщині горять два склади з боєприпасами окупантів. Перша пожежа спалахнула у Зимогір'ї, яке перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій. При цьому автор допису зазначає, що склад розташований за 50 кілометрів від позиції українських воїнів, натякаючи, якою саме зброєю ЗСУ могли вдарити по ворожій цілі.

"Склад боєприпасів у Зимогір'ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт!" – йдеться у повідомленні.

При цьому під окупованим Алчевськом горить ще один склад з боєприпасами ворога. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Збройні сили України". зазначається, що по складах ЗСУ вдарили з HIMARS.

"Під окупованим Алчевськом на Луганщині мінус 2 руснявих склади БК. HIMARS працюють дуже точно та гарно", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США. Українські військові уже встигли застосувати їх на фронті й показали відео удару по окупантах з таких ракетних установок.

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