Вантаж 200 для Інгушетії: ЗСУ знищили командира мотострілецької роти армії РФ

ЗСУ знищили командира мотострілецької роти армії РФ/ Telegram Анатолій Штірліц

Українські воїни ліквідували на фронті командира мотострілецької роти армії Росії Іслама Арчакова, який був родом з Республіки Інгушетія Російської Федерації.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан у Telegram. Смерть окупанта також уже підтвердили в Росії.

"Командир мотострілецької роти Іслам Арчаков із Інгушетії вийшов із чату. Офіційно денацифікований і демілітаризований", – повідомив український офіцер.

Як саме загинув російський окупант, розповіли ЗМІ країни-агресорки. Там пишуть, що бойова машина піхоти (БМП), якою він рухався, потрапила під артилерійський обстріл.

Іслам Арчаков після закінчення Московського загальновійськового училища у 2012 році був направлений на службу на Далекий Схід. У 2018 році його перевели в одну з військових частин Москви.

Іслам Арчаков/ Telegram Анатолій Штірліц

Раніше повідомлялося, що в Україні ліквідований російський майор Равіль Гаттаров. Він був пілотом винищувача-бомбардувальника Су-34 ворожих Військово-космічних сил і скидав бомби на мирні міста.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували під Ізюмом окупантів з Кантемирівської танкової дивізії. Завдання успішно виконали військові бригади "Холодний Яр".

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